В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

ЦБ РФ дал рекомендации небольшим банкам, которые работают с платежными системами через посредников, заключить дополнительный договор с запасным банком, на случай введения санкций.

Об этом пишет газета "Ведомости".

Договор не будет действовать все время. Он вступает в силу с момента, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор из-за введения в отношении него санкций и отключения от платежных систем Visa и MasterCard.

Можно договориться с банком о тестовом обмене информацией, чтобы отработать взаимодействие на практике.

В число крупнейших банков-спонсоров, которые интегрируют небольшие кредитные организации с платежными системами, входят ВТБ (MOEX: VTBR), Росбанк (MOEX: ROSB), Промсвязьбанк, (MOEX: PSKB), "Уралсиб" (MOEX: USBN), РНКО "Платежный центр".