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07.12.2018 11:20
Рубрика: Экономика

В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

Текст: Ирина Жандарова

ЦБ РФ дал рекомендации небольшим банкам, которые работают с платежными системами через посредников, заключить дополнительный договор с запасным банком, на случай введения санкций.

Об этом пишет газета "Ведомости".

Фото: Depositphotos.com
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Договор не будет действовать все время. Он вступает в силу с момента, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор из-за введения в отношении него санкций и отключения от платежных систем Visa и MasterCard.

Можно договориться с банком о тестовом обмене информацией, чтобы отработать взаимодействие на практике.

В число крупнейших банков-спонсоров, которые интегрируют небольшие кредитные организации с платежными системами, входят ВТБ (MOEX: VTBR), Росбанк (MOEX: ROSB), Промсвязьбанк, (MOEX: PSKB), "Уралсиб" (MOEX: USBN), РНКО "Платежный центр".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Санкции и антисанкции
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