В Германии выбрали преемника Меркель

Новым председателем немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она была избрана на партийном съезде, за ее кандидатуру проголосовали 51 процент делегатов съезда.

Крапм-Карренбауэр сменила на посту председателя канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла ХДС с 2000 года.

Крамп-Карренбауэр последнее время высказывается за более жесткие меры в отношении мигрантов, хотя ранее одобряла миграционную политику Меркель. К однополым бракам относится негативно. Высоко ценит "германо-американскую дружбу". Поддерживает санкции в отношении России. После инцидента в Керченском проливе поддержала идею запрета на вход российских судов в европейские порты.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась в городе Фёльклинген, федеральная земля Саар, ФРГ, в многодетной католической семье в 1962 году. Она - младший, шестой ребенок в семье. Политикой заинтересовалась в юности. Изучала политологию и право в Трирском и Саарском университетах. Вступила в ХДС в 1981 году. В 1998-2011 годах была главой городской организации ХДС в городе Пюттлинген, где она выросла, а также занимала еще несколько партийных должностей в земле Саар. Кроме того, в эти годы она успела побывать членом Бундестага и членом ландтага земли Саар. В 2000-2007 годах была министром внутренних дел Саара, а также министром по вопросам семьи, спорта и по правам женщин. В 2011 - 2018 годах - премьер-министр земли Саар. Согласно статистике, за годы ее премьерства ВВП Саара увеличился более чем на 2 миллиарда евро, средняя годовая зарплата выросла с 44,8 до 47,3 тысячи евро, сократилось число безработных.

С ноября 2010 года избрана членом президиума ХДС, и переизбиралась впоследствии каждый год. В 2014 году на съезде ХДС в Кельне за нее проголосовало рекордное число - 85 процентов депутатов. С 26 февраля этого года, по предложению Ангелы Меркель стала генсеком ХДС.

Замужем за горным инженером Хельмутом Карренбауэром, который оставил работу и ведет домашнее хозяйство, чтобы дать возможность жене заниматься политикой. У них трое детей, двое сыновей и дочь.