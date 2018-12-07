В Японии пройдет конкурс любителей русского языка

В университета Сока, одном из крупнейших в Японии, 8 декабря пройдет Всеяпонский конкурс русского языка на приз основателя Университета Сока Дайсаку Икеды.

Конкурс проводится в ходе 28-го Фестиваля знатоков и любителей русского языка - одного из мероприятий Перекрестного года Японии и России.

Торжественную церемонию Фестиваля проведет посол РФ в Японии Михаил Галузин, который когда-то стажировался в Университете Сока, будучи студентом МГУ.

Помимо конкурса русского языка в ходе Фестиваля также откроют памятник Юрию Гагарину, подаренный Университету Сока фондом "Диалог культур - Единый мир" и фондом "Русский мир" при содействии посольства РФ в Японии.

"Участие российских коллег в фестивале является огромной честью и большой радостью", - отметил Йосихиса Баба, ректор Университета Сока.