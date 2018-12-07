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07.12.2018 16:17
Рубрика: В мире

В Японии пройдет конкурс любителей русского языка

Текст: Константин Волков

В университета Сока, одном из крупнейших в Японии, 8 декабря пройдет Всеяпонский конкурс русского языка на приз основателя Университета Сока Дайсаку Икеды.

Фото: depositphotos.com
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Конкурс проводится в ходе 28-го Фестиваля знатоков и любителей русского языка - одного из мероприятий Перекрестного года Японии и России.

Торжественную церемонию Фестиваля проведет посол РФ в Японии Михаил Галузин, который когда-то стажировался в Университете Сока, будучи студентом МГУ.

Помимо конкурса русского языка в ходе Фестиваля также откроют памятник Юрию Гагарину, подаренный Университету Сока фондом "Диалог культур - Единый мир" и фондом "Русский мир" при содействии посольства РФ в Японии.

"Участие российских коллег в фестивале является огромной честью и большой радостью", - отметил Йосихиса Баба, ректор Университета Сока.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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