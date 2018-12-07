В Канаде пройдет первое судебное слушание по делу финдиректора Huawei

Защита Мэн просит направить ее под домашний арест под залог в несколько миллионов долларов и сдачу на временное хранение ее паспорта. Прокуратура категорически возражает против того, чтобы Мэн Ваньчжоу была отпущена из следственного изолятора, полагая, что китаянка, обладающая широкими связями и значительными денежными средствам, может скрыться от следствия. Теперь адвокату китаянки будет необходимо представить веские доказательства того, что его подзащитная не сбежит из страны.

46-летняя Мэн Ваньчжоу, которая также является дочерью основателя компании, отмечает Reuters, стала главным фигурантом расследования, предпринятого спецслужбами Соединенных Штатов, по разработке ею схемы использования глобальной банковской системы для уклонения от санкций США против Ирана.

Соединенные Штаты еще с 2016 года подозревали компанию в том, что Huawei, в канадском отделении которой трудятся около тысячи человек, нарушила санкции Вашингтона против Тегерана, сообщил Reuters в апреле. Huawei, занимающаяся продвижением технологии 5G, тогда заявила, что ее деятельность полностью соответствует всем применимым законам об экспортном контроле, санкционному контролю и другим нормам.

Арест известной предпринимательницы может снова обострить торговую войну Соединенных Штатов и Китая после того, как в минувшую субботу на саммите G20 в Аргентине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпин было достигнуто устное соглашение о перемирии.

Как сообщают два источника агентства, сам Трамп заранее не знал об аресте. При этом канадские власти максимально засекретили подробности дела Мэн, которые будут заслушаны в Верховном суде провинции Британская Колумбия. Кроме того, министерство юстиции Канады отказалось предоставить подробную информацию по этому делу. Мэн также подписала документ о неразглашении данных о ведущемся против нее расследовании.

В самой Huawei подтвердили факт ареста Мэн и заявили, что "компании была предоставлена очень небольшая информация об обвинениях, и она не знает о каких-либо нарушениях со стороны финансового директора".

Главная задача обвинения состоит в том, чтобы убедить канадских судей в необходимости передачи китаянки "американским партнерам". Однако подобное дело может продолжаться годами. Так, Лай Чансинг, китайский бизнесмен, который бежал в Канаду после того, как был замешан в деле о взяточничестве, целых 12 лет успешно противостоял экстрадиции у себя на родину в Китай. Если же Мэй согласится на выдачу, говорят эксперты, она может быть переправлена в Соединенные Штаты в течение нескольких недель.

Также неясно, где именно Мэн Ваньчжоу находится в Ванкувере. Несколько адвокатов отметили, что место, где она может содержаться, "является спартанским", и она, скорее всего, делит камеру с несколькими заключенными.