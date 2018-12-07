В Кремле вручили премии Русского географического общества

Русское географическое общество щедро на награды. В очередной раз в Кремлевском дворце прошла церемония награждения Премией РГО. Семь лучших проектов в области экологии, образования, географии, медиа и даже интернет-логистики получили по полмиллиона рублей. Кто-то обзавидуется. Но если вникнуть в суть проектов, то получится, что без них никак!

Кремль перед Новым годом, как муравейник. Пока на самом верху Государственного Кремлевского дворца вручалась Премия РГО, этажом ниже собирались лауреаты другой премии, музыкальной. А в Большом Кремлевском дворце чествовали Героев России.

Охранник вывел меня узким коридором прямо в зал. Круглые столы, увенчанные хрустальными шарами - нашей Землей. Но сначала выставка номинантов IV фотоконкурса "Самая красивая страна". Работы были так красивы, страна в них так велика - и лица, и горные массивы, и медведи с лисицами, и города, и села, и весь наш необыкновенный мир - что немедленно хотелось снять фотографию и унести домой. Но они были приморожены сжатым воздухом.

Зал наполнялся знаменитостями. Меньшов, Шахназаров, Николай Николаевич Дроздов. Космонавты, врачи, ученые. Телевизионное руководство. Редактора ведущих газет. Золотыми звездами Героя сверкал из полумрака легендарный полярник Артур Чилингаров. Мимо меня прошествовал Андрон Кончаловский со своей молодой супругой Юлией. Он будет вести церемонию.

В кулуарах я познакомился с номинантами. Они стеснялись такой именитой компании. Ксения Гущина из Уфы. Илья Попов приехал из Казани. Раньше они ни разу не виделись. Их объединил проект "Гудсерфинг". Что это такое? Международное сообщество волонтеров. Интернет-платформа, где собираются все желающие помочь и те, кому эта помощь просто необходима. Илья - основатель этого сервиса. Ксения - одна из самых заметных активисток. Почему они раньше не встречались? Так ведь есть интернет!

-У нас около 300 проектов по всему миру. От Аргентины до Китая. И мы смогли объединить 70 тысяч человек, готовых бескорыстно убирать мусор, кормить львенка, лечить туземцев, участвовать в археологических раскопках в Туве. И это сделали мы.

-А какая в вас мечта? В смысле проекта…

-Хотим очистить наш Север от мусора. Вы не представляете как это так важно! Ну что же, если все 70 тысяч соберутся, то дело сладится.

Забегая вперед, скажу, что "Гудсерфинг" получил премию в номинации "Лучший молодежный проект". Надо ли говорить, на что они потратят свои деньги? Даже одноименный иллюстрированный журнал тиражом в 8 (!!!) экземпляров Илюша напечатал в Москве за свои кровные. На больший не хватило…

От "Гудсерфинга" дорожка пошла к восстановлению затопленного храма-маяка в Крохина, что на Вологодчине. Там как раз сошлись меридианы и параллели интернет сообщества и Храма Рождества Христова. 45 волонтерских экспедиций вытащили Храм из тлена.

Лучшим образовательным проектом в области географии признан "Всероссийский заповедный урок". При поддержки Минприроды и Минобрнауки занятия прошли в 20 тысячах школ. Это только начало.

Научным проектом года стал "Цифровой гербарий МГУ". Специалисты считают, что это прорыв. Миллион образцов и все в свободном доступе! Я не поверил своим глазам! Загадочная Молога восстала из-под воды. Подводные исследователи тысячи раз опускались на дно Рыбинского водохранилища. Когда-то по плану электрификации Мологу с селами затопили. Ребята с дотошностью восстановили в 3D-проекции фундамент усадьбы Мусиных-Пушкиных, набережную и другие объекты. За это - премия в номинации "Лучший историко-культурный проект".

Медиапректом достойным премии признан фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни". Председатель жюри Сергей Иванов, вручая премию, заметил, что голосовали по-честному. Поэтому трудно было. Очень трудно. Все такие талантливые, прорывные. И особенно благодарил всех тех, кто остался без премии, но дела свои делал по-честному.

Не остался в тени и экоквест. Проект для детей и школьников "Чистые игры".

-Представьте, мы играем с детишками в игру найди как можно больше золота, - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Иоффе. - А золото у нас это обычный мусор. Проект сейчас идет в в 114 городах России и трех зарубежных государствах.

Мне шепнули, что от финальной номинации "Лучшая экспедиция России" стоит ждать сюрприза. И точно: на сцену вышел председатель попечительского совета РГО Владимир Путин. Победитель Игорь Спириденко заметно волновался, получая из рук президента хрустальный глобус - символ РГО. "Не уронил бы" - подумалось. А руки красноярского мужика уже держали наш шарик уверенно. Поздравляем!