В Кремле вручили премии Русского географического общества

Новости

Володин в Тегеране примет участие в конференции по терроризму 22:44
Корабль "Аквариус" прекратит перевозить нелегальных мигрантов 22:42
За день до акции в Париже арестованы активисты "желтых жилетов" 22:38
Китай исследует обратную сторону Луны при помощи "Чанъэ-4" 22:16
Клинцевич объяснил, зачем Литва ввела санкции за Керчь 21:57
К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов 21:54
Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине 21:49
Известны все пары 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу 21:46
Застрявших в Хайкоу россиян вернут домой в течение суток 21:35
Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года 21:01
В Испании самолет упал на автозаправку 20:48
"Украинская железная дорога" закупит винтовки и пулеметы с глушителем 20:47
В Германии выбрали преемника Меркель 20:45
Омский чиновник потребовал уволить учителей за травлю школьника 20:43
В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию 20:32
Трамп предложил сделать постпредом США в ООН сотрудницу Госдепа 20:19
В Екатеринбурге 21 хакера будут судить за взлом данных аэропорта 20:02
Руководство ВТО поддержало присоединение Беларуси к организации 20:00
Синод УПЦ объявил "объединительный собор" незаконным 19:54
Стали известны подробности о 25-м фильме про Джеймса Бонда 19:30
Бывший глава военной разведки Южной Кореи покончил с собой 19:16
В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности 19:11
В московском метро под поездом погиб пенсионер 19:06
В Пулково открылся капсульный отель 19:06
Ципрас готов надеть галстук, если его подарит Путин 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
07.12.2018 21:08
Рубрика: Общество

В Кремле вручили премии Русского географического общества

Текст: Юрий Снегирев
Фото: Константин Завражин
Русское географическое общество щедро на награды. В очередной раз в Кремлевском дворце прошла церемония награждения Премией РГО. Семь лучших проектов в области экологии, образования, географии, медиа и даже интернет-логистики получили по полмиллиона рублей. Кто-то обзавидуется. Но если вникнуть в суть проектов, то получится, что без них никак!

Кремль перед Новым годом, как муравейник. Пока на самом верху Государственного Кремлевского дворца вручалась Премия РГО, этажом ниже собирались лауреаты другой премии, музыкальной. А в Большом Кремлевском дворце чествовали Героев России.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин вручил премию РГО и рассказал о встрече с медведями

Охранник вывел меня узким коридором прямо в зал. Круглые столы, увенчанные хрустальными шарами - нашей Землей. Но сначала выставка номинантов IV фотоконкурса "Самая красивая страна". Работы были так красивы, страна в них так велика - и лица, и горные массивы, и медведи с лисицами, и города, и села, и весь наш необыкновенный мир - что немедленно хотелось снять фотографию и унести домой. Но они были приморожены сжатым воздухом.

Зал наполнялся знаменитостями. Меньшов, Шахназаров, Николай Николаевич Дроздов. Космонавты, врачи, ученые. Телевизионное руководство. Редактора ведущих газет. Золотыми звездами Героя сверкал из полумрака легендарный полярник Артур Чилингаров. Мимо меня прошествовал Андрон Кончаловский со своей молодой супругой Юлией. Он будет вести церемонию.

В кулуарах я познакомился с номинантами. Они стеснялись такой именитой компании. Ксения Гущина из Уфы. Илья Попов приехал из Казани. Раньше они ни разу не виделись. Их объединил проект "Гудсерфинг". Что это такое? Международное сообщество волонтеров. Интернет-платформа, где собираются все желающие помочь и те, кому эта помощь просто необходима. Илья - основатель этого сервиса. Ксения - одна из самых заметных активисток. Почему они раньше не встречались? Так ведь есть интернет!

-У нас около 300 проектов по всему миру. От Аргентины до Китая. И мы смогли объединить 70 тысяч человек, готовых бескорыстно убирать мусор, кормить львенка, лечить туземцев, участвовать в археологических раскопках в Туве. И это сделали мы.

Фото: Фото из экспозиции Музея истории Костромского края
В музее под Костромой покажут находки с затопленного острова Вежи

-А какая в вас мечта? В смысле проекта…

-Хотим очистить наш Север от мусора. Вы не представляете как это так важно! Ну что же, если все 70 тысяч соберутся, то дело сладится.

Забегая вперед, скажу, что "Гудсерфинг" получил премию в номинации "Лучший молодежный проект". Надо ли говорить, на что они потратят свои деньги? Даже одноименный иллюстрированный журнал тиражом в 8 (!!!) экземпляров Илюша напечатал в Москве за свои кровные. На больший не хватило…

От "Гудсерфинга" дорожка пошла к восстановлению затопленного храма-маяка в Крохина, что на Вологодчине. Там как раз сошлись меридианы и параллели интернет сообщества и Храма Рождества Христова. 45 волонтерских экспедиций вытащили Храм из тлена.

Лучшим образовательным проектом в области географии признан "Всероссийский заповедный урок". При поддержки Минприроды и Минобрнауки занятия прошли в 20 тысячах школ. Это только начало.

Научным проектом года стал "Цифровой гербарий МГУ". Специалисты считают, что это прорыв. Миллион образцов и все в свободном доступе! Я не поверил своим глазам! Загадочная Молога восстала из-под воды. Подводные исследователи тысячи раз опускались на дно Рыбинского водохранилища. Когда-то по плану электрификации Мологу с селами затопили. Ребята с дотошностью восстановили в 3D-проекции фундамент усадьбы Мусиных-Пушкиных, набережную и другие объекты. За это - премия в номинации "Лучший историко-культурный проект".

Медиапректом достойным премии признан фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни". Председатель жюри Сергей Иванов, вручая премию, заметил, что голосовали по-честному. Поэтому трудно было. Очень трудно. Все такие талантливые, прорывные. И особенно благодарил всех тех, кто остался без премии, но дела свои делал по-честному.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
В Русском музее открылась выставка скульптуры о буднях 19-21 веков

Не остался в тени и экоквест. Проект для детей и школьников "Чистые игры".

-Представьте, мы играем с детишками в игру найди как можно больше золота, - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Иоффе. - А золото у нас это обычный мусор. Проект сейчас идет в в 114 городах России и трех зарубежных государствах.

Мне шепнули, что от финальной номинации "Лучшая экспедиция России" стоит ждать сюрприза. И точно: на сцену вышел председатель попечительского совета РГО Владимир Путин. Победитель Игорь Спириденко заметно волновался, получая из рук президента хрустальный глобус - символ РГО. "Не уронил бы" - подумалось. А руки красноярского мужика уже держали наш шарик уверенно. Поздравляем!

Общество Наука РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию
Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии