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07.12.2018 14:12
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о повышенном интересе СМИ к пресс-конференции Путина

Текст: Кира Латухина

К большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заявок подано больше прежнего, интерес представителей СМИ огромный.

"Сегодня последний день приема заявок на участие в большой пресс-конференции Путина. Заявки можно подать на сайте kremlin.ru до 17.00 мск", - напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"После этого этот раздел сайта будет просто закрыт, и аккредитоваться на пресс-конференцию будет просто невозможно", - уточнил представитель Кремля.

"Интерес к пресс-конференции повышенный. Сейчас уже мы имеем около 1650 заявок, это больше чем было в прошлые годы", - сообщил Песков.

Список тех, кто прошел аккредитацию и сможет посетить общение главы государства с журналистами, будет опубликован в конце следующей недели.

Власть Работа власти Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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