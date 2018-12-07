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07.12.2018 / 15:22
Среда обитания
В Москве впервые прошел показ United Colors of Benetton
Фото: United Colors of Benetton
Фото: United Colors of Benetton

Место для проведения дефиле было выбрано в точности в духе бренда, всегда отличавшегося яркими демократичными рекламными кампаниями: гостей пригласили на Усачевский рынок, одну из самых живописных и популярных гастрономических точек города. Дефилировавшие между разноцветными рядами с фруктами и овощами модели демонстрировали новую весенне-летнюю коллекцию, которая одновременно отсылала к инди-культуре, британской поп-культуре и стихийной моде социальных сетей.

Четко читаемые линии, смелые объемы, разбавленные белым взрывные витаминные оттенки, цветной деним, лаконичные принты и выразительные детали, натуралльные хлопок и лен - в сменяющих одна другую моделях угадывались все характерные для Benetton приметы. Помимо женской, гостям показали также мужскую и - под громкие аплодисменты - детскую коллекции. 

 

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