В Москве впервые прошел показ United Colors of Benetton

Место для проведения дефиле было выбрано в точности в духе бренда, всегда отличавшегося яркими демократичными рекламными кампаниями: гостей пригласили на Усачевский рынок, одну из самых живописных и популярных гастрономических точек города. Дефилировавшие между разноцветными рядами с фруктами и овощами модели демонстрировали новую весенне-летнюю коллекцию, которая одновременно отсылала к инди-культуре, британской поп-культуре и стихийной моде социальных сетей.

Четко читаемые линии, смелые объемы, разбавленные белым взрывные витаминные оттенки, цветной деним, лаконичные принты и выразительные детали, натуралльные хлопок и лен - в сменяющих одна другую моделях угадывались все характерные для Benetton приметы. Помимо женской, гостям показали также мужскую и - под громкие аплодисменты - детскую коллекции.