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07.12.2018 23:00
Рубрика: В мире

В Музее Победы показали фильм о "бедной, но счастливой Кубе"

Текст: Максим Макарычев
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве в пятницу вечером прошел премьерный показ документального фильма "Реальная Куба", автором которого выступил известный российский музыкант, художник, драматург, режиссер Стас Намин.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Российский музыкант и режиссер Стас Намин и посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь на премьере фильма. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Российский музыкант и режиссер Стас Намин и посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь на премьере фильма. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В 1962 году, когда разразился Карибский кризис и мир оказался перед реальной угрозой ядерной войны, разрешением его со стороны СССР занимался Анастас Иванович Микоян, первый советский государственный деятель, который встретился с Фиделем Кастро и курировал в советском правительстве вопросы оказания экономической и технической помощи Острову свободы.

Стас Намин, внук Анастаса Ивановича, отправился на Кубу почти 55 лет спустя. Для работы над лентой, которая, как пояснил Намин в интервью "Российской газете", снималась в течение трех недель во время двух поездок группы на Кубу - в дни, когда Куба скорбела по ушедшему из жизни команданте Фиделю Кастро, он привлек своего давнего знакомого, американского кинорежиссера Джима Брауна, четырехкратного лауреата премии самой престижной в Америке телевизионной премии "Эмми". Фильм, который идет на английском языке с русским переводом, длится ровно час.

Фото: Пресс-бюро СВР России
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"Я поразился, как фильм, который достаточно подробно отразил национальный характер кубинцев, была снят в такие сжатые сроки. Он был сделан, что называется, в четыре руки: русским и американцем, что позволяет говорить о ее непредвзятости. Фильм отражает жизнь нашей страны во всех ее проявлениях. Это страна - главное богатство которой - достойный и мужественный народ, который никогда не уступит свою свободу", - сказал в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь.

Он не мог не упомянуть тот факт, что почти шестьдесят лет Куба вынуждена жить в условиях бесчеловечной блокады со стороны Соединенных Штатов. "Однако это не повлияло на устойчивое развитие страны, которая может гордиться своими достижениями, в том числе бесплатными образованием и здравоохранением. На Кубе самый низкий в Латинской Америке показатель детской смертности, полностью искоренена проблема недоедания у детей. Ученым удалось добиться настоящего прорыва в медицине, создать эффективные препараты для лечения рака и язвы желудка", - пояснил Порталь.

По словам Стаса Намина, в фильме совершенно нет политики. "Эта картина не о политике, а о простых кубинцах. Мы объездили всю страну, встречались с массой людей. Это фильм - своего рода признание в любви к этой уникальной со всех точек зрения стране", - сказал Намин, добавив, что "Реальная Куба" была очень тепло встречена жителями Острова Свободы, а в апреле 2018 демонстрировалась в Нью-Йорке (США) на фестивале "Трайбека", созданном по инициативе его друга Роберта де Ниро. Показ в Музее Победы - это первая встреча кинокартины с российским зрителем. Намин пока не будет выкладывать ленту в интернет и собирается в январе 2019 года, когда будет отмечаться 60-летие кубинской революции, предложить фильм для показа вниманию российских телеканалов.

Лента действительно впечатляет своим позитивом. По словам режиссера, они "снимали всех и все подряд: от самых бедных крестьян до владельцев ресторанов". И все опрошенные им кубинцы признаются в том, что счастливы. "Я счастлив тем, что я живу. Что ловлю каждое мгновение жизни. Революция научила нас гордости, тому, что нужно ловить каждое мгновение жизни и не огорчаться, не унывать по пустякам", - признается молодой танцор кубинского современного балета. "Мы ценим то, что нам дали бесплатно образование в школе и университетах, вывели в большую жизнь, поддержали", - вторит ему напарница по танцам.

Известный бейсболист (а на Кубе это самый популярный вид спорта) признается, что не является миллионером, как некоторые его сбежавшие в Америку бывшие товарищи по команде. "Я миллионер в другом. У меня миллионы друзей. Мы на Кубе - одна семья, в которой принято помогать и поддерживать друг друга", - признается спортсмен. О необходимости ценить простое человеческое общение говорят и мудрая старушка, переехавшая в провинцию к сыну из Гаваны после смерти брата, и молодой рыбак из деревушки, где жил легендарный прототип из "Старика и море" Хэмингуэя.

Куба меняется. И вот уже рубщик сахарного тростника, а это труд изнурительный, сравнимый с работой шахтера, осваивает новейшую автоматизированную машину. А владелец ресторана "Ла Гуардия", которому в 1986 году власти разрешили сделать заведение в своем доме и обслуживать не более 12 посетителей (сюда Намин пришел по совету Де Ниро), делает из него огромное помещение, куда стекаются толпы иностранных туристов.

Фото: Reuters
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Музыка и танцы пронизывают весь фильм. И повсюду - колоритные персонажи. Вот две бабульки - далеко за 80, одна с сигарой, другая - с трубкой в зубах, начинают распевать в такт уличной композиции. А самая забавная сценка - колоритный бородатый патрульный полицейский с пистолетом и свистком, услышав музыку, пускается в пляс прямо перед камерой.

- В чем главный, на Ваш взгляд, феномен кубинского народа? - спрашиваю у Стаса Намина.

- Они живут бедно, но счастливо, как в свое время жил советский народ. И вроде особо денег не было, у нас не было капитализма, "мерседесов", богачей, миллиардеров. Но почему-то все любили своих родителей и детей. По-человечески жили. Были друзья. Собирались на кухне, о чем-то искренне и тепло говорили. Сейчас все это кардинально изменилось. С одной стороны, стало можно зарабатывать деньги, с другой исчезла теплота человеческих отношений. Я вижу, что на Кубе это тепло есть и бережно хранится. Они не хотят, чтобы оно исчезло и ими правили деньги. Собственно, об этом и говорят герои фильма.

Теперь главное, чтобы они это душевное тепло, как мы, не потеряли.

Прямая речь

Стас Намин, музыкант, художник, режиссер:

- Вся моя жизнь с 12-летнего возраста так или иначе связана с Кубой. Сначала через деда, дружившего с Фиделем Кастро, который приезжал к нам домой. Меня всегда поражало то, как умудряется выжить эта маленькая страна рядом с такой огромной (американской) акулой. И за свое желание быть независимой и свободной терпит такие лишения. И при всем - это веселая, абсолютно жизнерадостная нация. Музыкальная до такой степени, что своей музыкой и отношением к музыке отличаются от всех в мире. Я своими глазами видел, что как только начинает играть музыка, начинает танцевать и заводиться пол-улицы. Остальные спешат по своим делам и торопятся, а так бы вся улица танцевала. Мы, как создатели картины с российской стороны, специально привлекли к работе над фильмом выдающего американского кинодокументалиста Джима Брауна, чтобы избежать обвинений в пропаганде. Все, кто приезжают на Кубу, в нее влюбляются. Несмотря на трудности, кубинцы удивительный и очень оптимистичный народ. Они не теряют присутствия духа, являются истинными патриотами своей родины. Но об этом мало знают даже у нас в России. И нашей задачей было восполнить этот пробел. Показав действительно реальную Кубу.

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