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07.12.2018,  
13:03
Текст:  Николай Грищенко

В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы. Поэтому военные Североатлантического альянса планируют в 2019 году разработать концепцию по защите от российских комплексов РЭБ.

"И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ и столкнется с серьезными угрозами", - цитирует телеканал RT заявку на исследование в Научно-технической организации НАТО.

Фото: Lazarev Tactical \ youtube.com
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Новые исследования по защите тактической связи необходимы НАТО еще и в связи с эффективностью военной доктрины России.

"Российская доктрина, подразумевающая сочетание РЭБ, БПЛА и артиллерии для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей, зарекомендовала себя как очень успешная", - говорится в документе.

При этом в апреле стало известно, что развитие информационных технологий позволит российской армии использовать роботизированные комплексы РЭБ с элементами искусственного интеллекта. Напомним, что ранее превосходство российских комплексов РЭБ признали американские военные, которые столкнулись с их действием в Сирии.

По одной из версий, обеспокоенность членов НАТО могли вызвать новые комплексы РЭБ "Самарканд". Новый комплекс настолько секретный, что его тактико-технические характеристики неизвестны. Существуют лишь предположения, что "Самарканд" будет ставить активные помехи против средств воздушного нападения и не позволит противнику использовать высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты. Есть также мнение, что комплекс РЭБ будет использоваться для радиоэлектронной маскировки, чтобы формировать ложные сигналы для разведки противника.

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