В Неаполе снова украли Рождественскую ель

Рождественскую ель, установленную три дня назад в торговой галерее Умберто в Неаполе, украли, сообщает итальянская газета Repubblica.

Неизвестные спилили дерево, привязали к мопедам и увезли. Предполагается, что вандалы таким образом заготавливают дрова для большого костра в день святого Антония 17 января. Это один из самых популярных религиозных праздников в Италии, когда по всей стране жгут костры.

Украденную елку бросили на одной из улиц Неаполя.

Елку из галереи Умберто крадут каждый декабрь. В прошлом году, например, она простояла меньше суток.