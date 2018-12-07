11 декабря (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Второго Всероссийского правового (юридического) диктанта, приуроченного к 25-летию Конституции Российской Федерации.

В пресс-конференции принимают участие:

- Груздев Владимир Сергеевич - председатель правления Ассоциации юристов России;

- Назаров Андрей Геннадьевич - сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи диктанта - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

В режиме онлайн диктант можно пройти по 10 декабря (12:00) на сайте юрдиктант.рф. За первые три дня проведения диктанта в нем приняли участие более 60 тысяч человек со всех регионов России.

Организаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, "Российская газета".