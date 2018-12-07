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07.12.2018 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елочку

Текст: Марина Гусенко
В преддверии Нового года специалисты Роскачества дали полезные советы по выбору новогодних елочек и уходу за ними.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первый вопрос: купить искусственную елку или живую? Участник экологического движения "РазДельный сбор" и экотренер Марина Шалгинских советует приобрети живую. По ее словам, искусственное выращивание на специальных плантациях десяти елочек для праздника наносит меньше ущерба природе, чем производство одной ненастоящей. (Это правило, конечно, не распространяется на елки, браконьерским образом вырубленные в диком лесу, что наносит большой урон природе). Если елки продаются на специальных легальных елочных базарах, значит их либо специально для Нового года растили в питомникам, либо - законно вырубили в местах, где елки расти не должны, например, на обочине дорог или в зоне ЛЭП.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Второй вопрос: как узнать, что вы попали на официальный елочный базар, а не на стихийную нелегальную ярмарку? Если продаж елок законная, то должна иметься вывеска об этом, а у продавца в наличии - кассовый аппарат, разрешительный талон на торговлю, подробный прайс-лист, упаковочный материал, линейка для замера дерева, книга отзывов и предложений.

При выборе елки стоит потрогать ветки руками. Они должны легко гнуться и быть эластичными, а ствол - покрыт иголками. Если разломить хвоинку, должен пойти приятный запах. Стоит постучать ствол дерева о землю и посмотреть, осыпаются ли иголки. Если нет - можно брать.

Свежесрубленная елочка простоит в квартире примерно 8 дней, сосна - 12. Но деревьям можно продлить жизнь, если поставить их подальше от приборов отопления, использовать подставку с резервуаром для воды, в которую можно добавить растолченную таблетку аспирина и ложку сахара.

Фото: depositphotos.com
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Кстати, летучие вещества, которые выделяют в воздух сосны и ели, очень полезны для здоровья, улучшают обмен веществ, стимулируют жизненные процессы, могут повышать кровяное давление.

После праздников живую елку лучше отдать для утилизации в специальные пункты приема, тогда она и дальше будет приносить людям пользу, отмечают в Роскачестве.

Все подробности о выборе новогодних елок, как живых, так и искусственных, а также о способах их утилизации после праздников, можно прочитать на сайте Роскачества.

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