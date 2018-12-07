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07.12.2018 17:05
Рубрика: Экономика

В России с начала года изъято более 77 тысяч SIM-карт

Текст: Татьяна Шадрина

Более 77 тысяч SIM-карт было изъято у нелегальных распространителей с начала года в России. Это на 43 процента больше, чем за тот же период 2017 года, подсчитали в Роскомнадзоре.

Карты продавались как с рук, так и через интернет без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность. Больше всего серых SIM-карт было выявлено с логотипом "Билайна" (более 32 тысяч). На втором месте - МТС (17 568 штук), далее "МегаФон" (более 12 тысяч) и замыкает четверку "Т2 Мобайл" (более 7 тысяч).

На остальных операторов связи пришлось в целом 9 799 штук.

Чтобы разблокировать карту, банки требуют явиться лично
Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор
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