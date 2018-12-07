В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности

Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек. Об этом заявил Росстат.

Уровень бедности в этот же период также сократился с 13,8 процента до 13,3 процента. Этот показатель, как правило, различается в зависимости от сезона - максимальный бывает в первом квартале после новогодних праздников, а минимальный - в четвертом квартале, когда сотрудникам выплачивают премии.

Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года несколько увеличился - до 10 тысяч 451 рубля на человека в месяц с 10 тысяч 444 рублей во втором квартале. В первом квартале он составлял 10 тысяч 38 рублей.