Видео: Депутаты Рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала

Впервые за 20 лет существования парламентского телеканала Украины "Рада" в его эфире произошла драка. Стычка случилась между депутатом от Блока Петра Порошенко Олегом Барна и представителем партии "Свобода" Юрием Левченко, сообщают украинские СМИ.

Конфликт произошел во время обсуждения военного положения, которое ввел в десяти украинских областях президент Петр Порошенко. Левченко назвал Барну "прислужником олигархата". Последний в ответ предложил Левченко пойти служить на передовую, заявив, что те политики, которые не были в зоне АТО, не имеют права рассуждать о военном положении.

Левченко подлил масла в огонь, назвав представителя фракции, входящей в правящую парламентскую коалицию, "человеком, который пьяным врезается в трамвай в Киеве". После этих слова Барна буквально вскипел и набросился на оппонента, ударив его по лицу и повалив на пол.

В результате потасовки было повреждено студийное оборудование.

Барна известен своими провокационными действиями и ненавистью к России. Он входил в состав группы "автомайдановцев", активно участвовавших в поддержке госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Недавно он назвал "агентами ФСБ" всех тех, кто поддерживает на Украине Русскую православную церковь и выступает против так называемого "томоса".

В начале октября Барна обматерил журналиста телеканала "1+1" Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. В ответ журналисты телеканала рассказали о трех судимостях нардепа, который, как и Порошенко, известен своим пристрастием к спиртному, и потребовали от него сложить мандат. Первый срок он получил за то, что избил своего оппонента деревянной палкой. В декабре 2017 года Барна ударил кулаком в глаз участницу акции за отставку генпрокурора Юрия Луценко. В отношении депутата открыто уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Заметим, что драки и потасовки в эфире украинских телеканалов происходят с завидной регулярностью. Так, только с начала декабря произошло еще два таких инцидента. В прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак набросился с кулаками на депутата Верховной рады Евгения Мураева. А 6 ноября народные депутаты Александр Вилкул и Алексей Гончаренко поскандалили в прямом эфире, едва не сорвав его. Вилкул назвал Гончаренко "подонком" за то, что он снимал умиравших мучительной смертью антимайдановцев в Доме профсоюзов в Одессе и смеялся на камеру.