Видео: В Турции женщина украла подстилку у кота

В Турции пользователи соцсетей требуют найти неизвестную женщину, которая несколько дней назад отобрала подстилку у уличного кота в городе Сулейман Бей провинции Ялова недалеко от Стамбула.

Турецкая газета Hurriyet обнародовала видосъемку с камеры местной ветеринарной клиники. На съемке видно, как некая женщина, одетая в джинсы, но при этом в черном платке на голове, останавливается около коробки, в которой спит кот и забирает оттуда подстилку. Кот попытался удержать подстилку лапой, но не сумел.

Владелица ветклиники Берна Озер разместила видеосъемку в соцсетях. Публикация вызвала бурное возмущение. Пользователи требуют найти похитительницу и возбудить уголовное дело.

"Кем надо быть, чтобы украсть у кота подстилку в такую холодную погоду?!", заявила Берна Озер.