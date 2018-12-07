Назван витамин, дефицит которого провоцирует шизофрению

У новорожденных с дефицитом витамина D риск развития шизофрении в будущем на 44% выше, чем у детей с нормальным уровнем биологически активных веществ. К такому выводу пришли нейробиологи из Квинслендского института мозга и Орхусского университета, передает Eurekalert.

Например, специалисты выяснили, что нехватка витамина D у детей может быть причиной появления психического расстройства у 8% жителей Дании (от общего числа случаев).

- Шизофрения представляет собой группу плохо изученных нарушений головного мозга, характеризующихся такими симптомами, как галлюцинации, бредовые идеи и когнитивные нарушения. Поскольку развивающийся плод полностью зависит от витамина D в организме матери, обеспечение беременных адекватным уровнем витамина D может предотвратить некоторые случаи развития шизофрении, - говорит профессор Джон МакГрат.

Исследование нейробиологов учитывало данные о более 2600 людей с диагнозом шизофрения. В частности, специалисты проанализировали концентрацию витамина D в образцах крови, взятых у младенцев.

Кстати

Ранее ученые из Института Сенгера выяснили, что мутации в гене SETD1A повышают риск шизофрении в 35 раз. Выводы были сделаны после анализа геномом более 16 тысяч человек из Великобритании, Финляндии и Швеции.