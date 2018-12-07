Закон Владимирской области от 6 декабря 2018 года № 125-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием области 22 ноября 2018 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2019 год в размере 8977 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

И.о. Губернатора Владимирской области В.П.Кузин

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