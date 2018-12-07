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07.12.2018 18:16
Рубрика: Культура

Водолазкин представил новый роман "Брисбен"

Текст: Варвара Панина
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Писатель Евгений Водолазкин - лауреат престижных литературных премий "Большая книга" и "Ясная поляна". Его роман "Лавр" и "Авиатор" удостоились этой награды. Автор представил новую книгу "Брисбен", начальный тираж которой составляет 35 тысяч экземпляров.

Писатель на пресс-конференции в ТАСС рассказал, почему книга называется именно так и о том, какую историю он предлагает в этот раз своим читателям.

Сюжет является продолжением истории персонажей бестселлеров "Лавра" и "Авиатора". Главный герой романа - музыкант Глеб Яновский, который пытается найти смысл в жизни, обращаясь к воспоминаниям прошлого.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"К городу Брисбену, как и положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы его так. Брисбен - это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Вообще это история современного успешного музыканта, который потерял возможность выступать из-за болезни, и вот он ищет новый смысл жизни. Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее "фа", которое он взял, но ему приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке", - сказал Евгений Водолазкин.

Судьба Яновского имеет много пересечений с жизнью самого Водолазкина. Они оба родились в Киееве, учились в школах с углубленным изучением украинского языка и впоследствии переехали в Санкт-Петербург.

Хотя "Брисбен" автобиографическим романом не является. Как отмечает сам автор, ассоциировать Яновского с ним не стоит. Вместе с героем книги мы проходим знаковые события эпохи: застой, перестройка, путч, Майдан.
 

Культура Литература
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