Военные пенсионеры будут получать выплаты на карты "Мир"

Пенсии и другие социальные выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур с 1 июля 2020 года станут выплачиваться на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.

Пенсии будут начисляться на карты национальной платежной системы после истечения срока действия международных карт, на которые пенсии начисляются в настоящий момент.

На карты "Мир" будут переведены пенсионеры, получающие выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии. Численность таких пенсионеров оценивается в 2,57 млн человек.

На сегодняшний день выпущено около 49 млн карт "Мир". Первыми на них перешли бюджетники. Они начали получать заработные платы и другие выплаты на эти карты с 1 июля 2018 года.