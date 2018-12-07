Володин в Тегеране примет участие в конференции по терроризму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации прибыл в Тегеран для участия в работе второй конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Начиная визит, председатель ГД "на полях" международного мероприятия встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани. С главой однопалатного парламента республики Вячеслав Володин провел переговоры уже в четвертый раз за год и восьмой - за время работы Госдумы седьмого созыва. На нынешней встречи спикеры обсудили тематику предстоящей конференции, в которой примут участие парламентарии Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. Кроме того, собеседники остановились на развитии межпарламентских связей России и Ирана.

Как отметил Лариджани, отношения стран "находятся в стадии роста", благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. В качестве примера эффективной схемы сотрудничества между странами иранский спикер назвал астанинский процесс урегулирования сирийского вопроса. "Я полагаю, это была очень хорошая инициатива", - сказал Лариджани.

"Наша задача - законодательное взаимодействие и обеспечение принятых решений на должном уровне", - отметил председатель Госдумы.

Он также заявил, что "те форматы, которые реализуются для активизации межпарламентского взаимодействия, показали свою эффективность". Это двусторонняя комиссия высокого уровня, работа в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии, а также нынешняя конференция.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, на масштабном мероприятии в Тегеране парламентарии обсудят опыт законодательного регулирования и современные стратегии борьбы с терроризмом, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества. Конференция стартует 8 декабря, по ее итогам будет принята декларация. Российская делегация представительная - два вице-спикера, десять глав профильных комитетов. "На полях" мероприятия также пройдут двусторонние встречи Володина со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции. После Ирана Володин направится с официальным визитом в Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан.