Новости

Володин в Тегеране примет участие в конференции по терроризму 22:44
Корабль "Аквариус" прекратит перевозить нелегальных мигрантов 22:42
За день до акции в Париже арестованы активисты "желтых жилетов" 22:38
Китай исследует обратную сторону Луны при помощи "Чанъэ-4" 22:16
Клинцевич объяснил, зачем Литва ввела санкции за Керчь 21:57
К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов 21:54
Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине 21:49
Известны все пары 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу 21:46
Застрявших в Хайкоу россиян вернут домой в течение суток 21:35
Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года 21:01
В Испании самолет упал на автозаправку 20:48
"Украинская железная дорога" закупит винтовки и пулеметы с глушителем 20:47
В Германии выбрали преемника Меркель 20:45
Омский чиновник потребовал уволить учителей за травлю школьника 20:43
В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию 20:32
Трамп предложил сделать постпредом США в ООН сотрудницу Госдепа 20:19
В Екатеринбурге 21 хакера будут судить за взлом данных аэропорта 20:02
Руководство ВТО поддержало присоединение Беларуси к организации 20:00
Синод УПЦ объявил "объединительный собор" незаконным 19:54
Стали известны подробности о 25-м фильме про Джеймса Бонда 19:30
Бывший глава военной разведки Южной Кореи покончил с собой 19:16
В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности 19:11
В московском метро под поездом погиб пенсионер 19:06
В Пулково открылся капсульный отель 19:06
Ципрас готов надеть галстук, если его подарит Путин 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
07.12.2018 22:44
Рубрика: Власть

Володин в Тегеране примет участие в конференции по терроризму

Текст: Татьяна Замахина (Тегеран)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации прибыл в Тегеран для участия в работе второй конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Начиная визит, председатель ГД "на полях" международного мероприятия встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани. С главой однопалатного парламента республики Вячеслав Володин провел переговоры уже в четвертый раз за год и восьмой - за время работы Госдумы седьмого созыва. На нынешней встречи спикеры обсудили тематику предстоящей конференции, в которой примут участие парламентарии Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. Кроме того, собеседники остановились на развитии межпарламентских связей России и Ирана.

Как отметил Лариджани, отношения стран "находятся в стадии роста", благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. В качестве примера эффективной схемы сотрудничества между странами иранский спикер назвал астанинский процесс урегулирования сирийского вопроса. "Я полагаю, это была очень хорошая инициатива", - сказал Лариджани.

"Наша задача - законодательное взаимодействие и обеспечение принятых решений на должном уровне", - отметил председатель Госдумы.

Он также заявил, что "те форматы, которые реализуются для активизации межпарламентского взаимодействия, показали свою эффективность". Это двусторонняя комиссия высокого уровня, работа в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии, а также нынешняя конференция.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, на масштабном мероприятии в Тегеране парламентарии обсудят опыт законодательного регулирования и современные стратегии борьбы с терроризмом, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества. Конференция стартует 8 декабря, по ее итогам будет принята декларация. Российская делегация представительная - два вице-спикера, десять глав профильных комитетов. "На полях" мероприятия также пройдут двусторонние встречи Володина со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции. После Ирана Володин направится с официальным визитом в Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию
Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии