Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики

Российский суд по интеллектуальным правам (СИП) стал первым судебным институтом в России, разместившим решения в блокчейн-реестре IPChain. По оценке экспертов, взаимодействие государственных институтов с участниками рынка через технологию распределенных реестров является прорывным достижением в контексте реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Первые транзакции СИП, размещенные в блокчейн-реестре IPChain (Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности), касались изменения состава правообладателей нескольких товарных знаков.

Как отметил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, "то, что судебная система вместе с участниками рынка непосредственно участвует в формировании цепочек данных об интеллектуальных правах, создает фундамент для настоящего, прозрачного цифрового рынка интеллектуальной собственности. Но еще большее значение имеет то, что судебная система готова работать с цифровыми доказательствами, с информацией, размещаемой участниками в блокчейн. Это важный фактор конкурентоспособности российской юрисдикции в целом для творческих, высокотехнологичных компаний".

Цифровые платформенные решения на основе технологии блокчейн обеспечивают максимальную транспарентность и защищенность операций с правами и объектами интеллектуальной собственности, подчеркнул Сергей Матвеев. По его словам, принцип прозрачности в проекте IPChain, созданном по инициативе организаций по коллективному управлению правами, Фонда "Сколково" и университетов ВШЭ и ИТМО, работает для всех участников, куда входят государственные структуры, включая СИП, Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности и другие.

"Аналогичные проекты по работе судов с "цифрой" вполне успешно развиваются во всех странах первой десятки по объемам рынка интеллектуальной собственности", - подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел решение Верховного народного суда Китая в сентябре этого года, постановившего, что записи в блокчейн-реестрах имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Интеграция блокчейн-решений в сферу интеллектуальной собственности также успешно реализуется в Сингапуре, Америке, Великобритании, Германии и Китае, добавил президент ФИС.

Сергей Матвеев также отметил, что все участники цифрового рынка и государство в лице Суда по интеллектуальным правам и Роспатента, а также Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций идут по пути развития цифровой инфраструктуры и сервисов, которые обеспечивают прозрачность работы с интеллектуальной собственностью. "Происходящие технологические изменения в сфере интеллектуальной собственности - это и есть самая настоящая цифровая экономика, о которой более точно в мире говорят, как об экономике данных", - добавил Сергей Матвеев.