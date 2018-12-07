За день до акции в Париже арестованы активисты "желтых жилетов"

В рамках превентивных мер по обеспечению безопасности в ходе очередной акции протеста "желтых жилетов" 8 декабря полицейские провели аресты, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Под стражу помещены не менее 10 человек, но их имена и значимость для завтрашних акций пока не уточняется.

"Мы приняли ряд превентивных мер", - подтвердила министр юстиции республики Николь Беллюбе. Всего в охране правопорядка в выходные по стране примут участие около 89 тысяч полицейских и жандармов.

В резерве находятся порядка десяти единиц бронетехники. Напомним, что во время предыдущих акций произошли беспорядки, в которых пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в 3-4 млн евро.