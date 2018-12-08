Новости

В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина 09:21
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте 08:45
Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при 08:31
Австралиец помещен в тюрьму за жестокое убийство кенгуру 08:15
Вручение премии правительства Москвы в области экологии состоится 11 декабря 08:00
В Бразилии в результате перестрелки у банка погибли 14 человек 07:53
МИД Германии не поддержит новые санкции в отношении РФ 07:41
Глава Росрыболовства: цены на красную икру в декабре снизились вдвое 07:37
Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при 07:27
Регионы ДФО будут третьей стороной в договорах аренды морских портов 06:50
В Южной Корее поезд сошел с путей, 14 человек легко ранены 06:29
Пять регионов ДФО получат гранты правительства РФ 06:04
Парламент Японии разрешил использование иностранной рабочей силы 05:47
Фигурист Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров 05:32
Пассажиры вынуждено севшего во Владивостоке самолета продолжат путь 05:17
Суд Канады отложил слушания по делу финдиректора Huawei на 10 декабря 04:56
Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при в танцах на льду 04:26
Въехавший в толпу в Шарлоттсвилле мужчина признан виновным в убийстве 04:10
Захарова прокомментировала принятый ОБСЕ документ по безопасности СМИ 03:36
ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина 02:46
Трамп решил выдвинуть Уильяма Барра на пост главы минюста США 02:25
NASA впервые записало шум марсианского ветра 01:55
Минфин США снова продлил срок завершения сделок с "Русал" и En+ 01:29
Экс-глава госдепа Тиллерсон рассказал о "скверном характере" Трампа 00:58
Арбитр КХЛ госпитализирован после удара нападающего "Локомотива" 00:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 08:15
Рубрика: В мире

Австралиец помещен в тюрьму за жестокое убийство кенгуру

Текст: Андрей Васильев
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Австралиец проведет пять месяцев в тюрьме за жестокое убийство кенгуру. При этом свое нападение на животное 28-летний преступник снял на видео и разместил в социальных сетях, сообщил телеканал ABC News.

Рики Ян Свон был одним из четырех мужчин, которого задержали в сентябре за пытки и убийство двух кенгуру. Следствие располагало записями, как злоумышленник преследует на машине одного из кенгуру, затем наносит ему более 20 ножевых ранений и добивает умирающее животное ударом в голову.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: в Австралии нашли опоссума-Пикачу

Ему вменялось жестокое обращение с животным, были предъявлены обвинения в пытках, увечьях и злонамеренном поведении. Сам преступник заявил о том, что на него "что-то нашло". "Это отвратительно. Этот человек на видео не я", - заявил он в попытке разжалобить судей.

И, похоже, это ему удалось. Он получил относительно мягкий приговор: Свону назначили 12-месячный срок тюремного заключения, из которых семь месяцев с отсрочкой приговора. Так что из тюрьмы с учетом пребывания в следственном изоляторе, он выйдет уже в первом квартале 2019 года.

Ранее на этой неделе суд приговорил одного из сообщников Свона, 26-летнего австралийца по фамилии Перт, к двум годам лишения свободы за серию преступлений, связанных с "жестоким и чудовищным" обращением с животными. Дела еще двух обвиняемых будут рассмотрены судом в ближайшее время.

Согласно правительственной статистике, в Австралии насчитывается около 45 миллионов кенгуру, и эта цифра постоянно растет. При этом численность населения Австралии составляет 25 миллионов человек. Животные находятся под охраной властей на уровне штатов.

В мире Океания Австралия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала принятый ОБСЕ документ по безопасности СМИ
В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию
Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года