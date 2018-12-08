Австралиец помещен в тюрьму за жестокое убийство кенгуру

Австралиец проведет пять месяцев в тюрьме за жестокое убийство кенгуру. При этом свое нападение на животное 28-летний преступник снял на видео и разместил в социальных сетях, сообщил телеканал ABC News.

Рики Ян Свон был одним из четырех мужчин, которого задержали в сентябре за пытки и убийство двух кенгуру. Следствие располагало записями, как злоумышленник преследует на машине одного из кенгуру, затем наносит ему более 20 ножевых ранений и добивает умирающее животное ударом в голову.

Ему вменялось жестокое обращение с животным, были предъявлены обвинения в пытках, увечьях и злонамеренном поведении. Сам преступник заявил о том, что на него "что-то нашло". "Это отвратительно. Этот человек на видео не я", - заявил он в попытке разжалобить судей.

И, похоже, это ему удалось. Он получил относительно мягкий приговор: Свону назначили 12-месячный срок тюремного заключения, из которых семь месяцев с отсрочкой приговора. Так что из тюрьмы с учетом пребывания в следственном изоляторе, он выйдет уже в первом квартале 2019 года.

Ранее на этой неделе суд приговорил одного из сообщников Свона, 26-летнего австралийца по фамилии Перт, к двум годам лишения свободы за серию преступлений, связанных с "жестоким и чудовищным" обращением с животными. Дела еще двух обвиняемых будут рассмотрены судом в ближайшее время.

Согласно правительственной статистике, в Австралии насчитывается около 45 миллионов кенгуру, и эта цифра постоянно растет. При этом численность населения Австралии составляет 25 миллионов человек. Животные находятся под охраной властей на уровне штатов.