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08.12.2018 20:42
Рубрика: В мире

Беспорядки во Франции перекинулись в Бельгию

Текст: Максим Макарычев

Беспорядки во Франции перекинулись в Бельгию: около 400 человек были арестованы в субботу в Брюсселе, серьезное ранение получил полицейский во время провокаций "желтых жилетов" в центре бельгийской столицы.

Фото: REUTERS/Yves Herman Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman

В столкновениях приняли участие около тысячи протестующих, рассказали AFP источники в местной полиции. При этом манифестанты применили новую тактику: они разбивались на небольшие группы по пять-десять человек и атаковали полицейских, сообщает sudinfo.be.

Ситуацию удалось нормализовать только к 17 часам по местному времени, заявила официальный представитель полиции Брюсселя Илсе Ван Де Кир. По ее словам, некоторые "желтые жилеты" бросали в полицейских различные предметы, включая дымовые шашки, булыжники и непонятным образом появившиеся здесь офисные стулья. Не пощадили манифестанты и рождественскую елку, установленную на одной из площадей.

Стражи порядка оцепили по периметру офисы различных государственных и европейских учреждений, практически полностью перекрыв центр города для движения транспортных средств и пешеходов. Полиция в ответ применила против манифестантов водометы и слезоточивый газ. Некоторые из протестующих заранее надели принесенные с собой респираторы. Радикалы, которые направились в центр города с окраины Брюсселя, прямо на глазах у полицейских перевернули автомобиль.

Фото: REUTERS/ Stephane Mahe
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Один полицейский получил серьезную травму лица, но его жизнь находится вне опасности. Это уже вторая акция "желтых жилетов" в Брюсселе. В прошлую субботу около трехсот человек вступили в столкновения с полицейскими, бросали в них булыжники и бильярдные шары, а также сожгли две патрульные машины. Оба раза призыв выйти на акцию против полиции и политики властей был запущен в социальных сетях.

В эту субботу, сообщает бельгийское агентство Belga, "желтые жилеты" также заблокировали автомагистраль E17, ведущую в направлении Реккема, города в Западной Фландрии, расположенного недалеко от границы с Францией.

Кроме того, протестные акции "жилетов" в субботу также прошли в Нидерландах.

В мире Европа Бельгия Забастовки во Франции
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