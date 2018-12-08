Болгария увидела влияние "третьих стран" на инцидент в Керченском проливе

В недавнем инциденте у Керченского пролива угадываются интересы другой, третьей страны, помимо России и Украины - так считает президент Болгарии Румен Радев.

"В этом конфликте есть более чем две страны, поэтому необходимо искать принципиальные решения проблемы. Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций, а украинские моряки не должны за них платить", - цитирует Радева Болгарское национальное телевидение.

По словам политика, чем быстрее закончится конфликт, тем лучше для всего региона. Никто не хочет милитаризации Черного моря, а такая возможность явно просматривается.

Радев также полагает, что разногласия между Россией и Болгарией не соответствует интересам и духовной близости двух народов. В ходе интервью он напомнил, что Россия понесла финансовые потери из-за отказа Софии от газопровода "Южный поток". Это, по словам президента, свидетельствует о несостоятельности и недальновидности нескольких болгарских правительств. Сейчас Болгария борется за участие в проекте "Турецкий поток", заключил президент Радев.