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08.12.2018 23:40
Рубрика: Спорт

"Челси" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в АПЛ

Текст: Артур Нанян

Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Отличились Нголо Канте и Давид Луиз - 2:0.

"Челси" - самый неудобный соперник для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы. Трижды его команда уступала "синим". Хотя вот что интересно: рулевой лондонцев Маурицио Сарри ни разу не побеждал своего испанского коллегу. О чем он, к слову, не забыл поведать журналистам на предматчевой пресс-конференции.

Справедливости ради, перед поездкой на "Стэмфорд Бридж" клуб из Манчестера столкнулся с большими кадровыми проблемами. Так и не восстановился от травмы бельгиец Кевин Де Брюйне, попал в лазарет Серхио Агуэро. Не до конца в форме был Николас Отаменди. У "Челси" таких проблем не было.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
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И все же "синих" стоит похвалить. За исключением стартовых 30 минут, они провели почти идеальный матч. Сарри удивил, не выпустив в основе ни одного нападающего. Оливье Жиру остался на скамейке, а Альваро Мората не попал в заявку. В то же время Педро и Виллиан появились с первых минут.

Упустив несколько моментов, в концовке первого тайма "Сити" пропустил: с передачи Эдена Азара забил Канте. Тот самый Канте, из-за которого Сарри в эти дни сильно критикуют. А все из-за того, что тренер "Челси" использует француза не как опорного полузащитника, к чему все привыкли, а как крайнего хавбека. Но результат-то есть.

Во второй половине "Сити" моментами действовал опасно, но все же "Челси" смотрелся очень солидно. И на 78-й минуте с передачи все того же Азара окончательный счет установил Давид Луиз - 2:0.

Таким образом, лондонцы помогли "Ливерпулю" подняться на первое место по итогам тура. Чуть ранее "красные" разгромили на выезде "Борнмут" (4:0) благодаря хет-трику Мохамеда Салаха и с 42 очками возглавили таблицу. У "Манчестер Сити" на один балл меньше. Далее идут "Челси" с "Арсеналом" (по 34 очка), и "Тоттенхэм" (33). При этом "шпоры" уже сегодня могут вернуться на третью строчку, если обыграю в гостях "Лестер".

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