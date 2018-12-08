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08.12.2018 11:49
Рубрика: Спорт

Дуэт Синицина - Кацалапов: Мы прогрессируем с каждым стартом

Текст: Анна Козина
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов вошел в тройку лучших после ритм-танца в финале Гран-при, который проходит в Канаде. Это лучший результат среди наших участников.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Фигуристы признались, что по уровню оценок хотят дорасти до чемпионов мира и призеров Олимпиады, французов Габриэллы Пападакис - Гийома Сизерона, которые на этот раз не участвуют в финале Гран-при.

- Мы буквально чувствовали атмосферу танго на льду, как будто мы были только вдвоем. Не хотелось, чтобы музыка заканчивалась. Мы получили удовольствие от проката, - признался Никита Кацалапов. - С каждым стартом мы прогрессируем. Была маленькая ошибочка на поддержке. Поэтому мы не получили свои лучшие оценки в сезоне. В вообще мы ориентируемся на баллы, которые получают французы Пападакис - Сизерон. Надеемся, что на следующем старте - чемпионате России - мы сможем показать более сильное выступление в короткой программе.

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