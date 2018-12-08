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08.12.2018 10:44
Рубрика: В мире

Эйфелева башня и Лувр закрыты из-за новой манифестации "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Сегодня закрыты Эйфелева башня, Лувр и все остальные знаменитые музеи французской столицы из-за четвертого по счету дня общенациональных действий "желтых жилетов".

По предположениям министра внутренних дел Кристофа Кастанера, протестные акции по всей Франции не должны собрать "более 10 тысяч человек". Однако, он не уточнил, сколько неформалов из этого числа намереваются навестить Париж. Неделю тому назад там побывало около 5 тысяч, а от погрома, устроенного манифестантами, а также присоединившимися к ним радикалами всех мастей и юными мародерами с городских окраин, парижане до сих пор не могут прийти в себя.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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В отличие от предыдущей "черной субботы" правоохранители не стали создавать зоны безопасности вокруг Елисейских полей, хотя все стратегические объекты, такие как резиденции президента и премьер-министра, соответственно Елисейский и Матиньонский дворцы, Сенат, Национальное собрание и ряд других взяты под усиленную защиту силовыми структурами.

Всего по стране противостоять "желтым жилетам" их агрессивным попутчикам будут около 80 тысяч жандармов и полицейских. Из них - восемь тысяч в Париже, что в полтора раза больше, чем было 1 декабря.

Предполагается, что "желтые жилеты" могут появиться как минимум в десятке знаковых мест города на Сене, таких, как площади Бастилия и Республика, Латинский квартал, Триумфальная арка. В социальных сетях также упоминался маршрут, который, взяв начало у вокзала Сен-Лазар, а это север столицы, должен привести к Елисейскому дворцу. "Желтые жилеты" и ранее пытались пробиться к резиденции главы Пятой республики, но им этого не удавалось сделать. Скорее всего, и на этот раз у них ничего не выйдет, несмотря на призыв одного из видных фигур их движения Эрика Друэ "войти в Елисейский дворец".

Правда, в пятницу после того, как прокуратура завела на него дело по факту подстрекательства к противоправным действиям, Друэ, водитель грузовика по профессии, передумал и теперь предлагает "желтым жилетам" в субботу без "бейсбольных бит, петард и других запрещенных предметов пройти маршем по парижскому "периферику" (это местная кольцевая автомобильная дорога-прим.ред.) с лозунгами и транспарантами". По его словам это лучший способ "заявить о требованиях, выплеснуть гнев" без какого-либо риска нанести ущерб, ибо "там нечего громить".

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Этот призыв в социальных сетях уже поддержали 800 человек, а еще несколько тысяч "пролайкали" его. Понятно, что такой сценарий полностью устроил бы городские власти, но не факт, что наиболее агрессивно настроенные "жилеты", уже не говоря об экстремистах, им заинтересуются.

Кстати, опасаясь новой вакханалии, ряд умеренных представителей неформалов, а это стоявшие у истоков движения Бенжамен Коши, Жаклин Муро и ряд других вообще призвали единомышленников в Париж не приезжать, а провести манифестации и прочие акции в департаментах и регионах.

Что касается столичных коммерсантов, владельцев ресторанов и кафе, то они по принципу "береженого бог бережет" в четверг и пятницу заколачивали витрины деревянными панелями, устанавливали металлические щиты, дабы избежать погрома. В свою очередь муниципальные службы убирали с улиц элементы так называемой городской мебели (скамейки, дорожные заградительные барьеры, арматуру на стройках), все то, чем могут воспользоваться "кассёры" - так во Франции называют громил.

Центральные универмаги Парижа "Прентам", "Галери Лафайет", а также "Бон Марше" в субботу закрыты, а футбольный матч клубов "Пари Сен-Жермен" и "Марсель" на стадионе "Парк де Пранс" перенесен на другой день. Еще один побочный эффект "желтой лихорадки" - отмена грандиозного концерта на площади Согласия, обычно проводимого там в это время в рамках благотворительной акции "Телетон" по сбору средств на борьбу с редкими наследственными заболеваниями.

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