Новости

NASA впервые записало шум марсианского ветра 01:55
Минфин США снова продлил срок завершения сделок с "Русал" и En+ 01:29
Экс-глава госдепа Тиллерсон рассказал о "скверном характере" Трампа 00:58
Арбитр КХЛ госпитализирован после удара нападающего "Локомотива" 00:45
Трамп назвал Тиллерсона глупым как пробка 00:12
Футболиста "Спартака" Ещенко прооперировали в Италии 07.12.2018
Минобороны заявило о наличии доказательств применения боевиками химоружия 07.12.2018
Авиаудар коалиции США уничтожил больницу в Сирии 07.12.2018
Володин в Тегеране примет участие в конференции по терроризму 07.12.2018
Корабль "Аквариус" прекратит перевозить нелегальных мигрантов 07.12.2018
За день до акции в Париже арестованы активисты "желтых жилетов" 07.12.2018
Китай исследует обратную сторону Луны при помощи "Чанъэ-4" 07.12.2018
Клинцевич объяснил, зачем Литва ввела санкции за Керчь 07.12.2018
К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов 07.12.2018
Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине 07.12.2018
Известны все пары 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу 07.12.2018
Застрявших в Хайкоу россиян вернут домой в течение суток 07.12.2018
Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года 07.12.2018
В Испании самолет упал на автозаправку 07.12.2018
"Украинская железная дорога" закупит винтовки и пулеметы с глушителем 07.12.2018
В Германии выбрали преемника Меркель 07.12.2018
Омский чиновник потребовал уволить учителей за травлю школьника 07.12.2018
В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию 07.12.2018
Трамп предложил сделать постпредом США в ООН сотрудницу Госдепа 07.12.2018
В Екатеринбурге 21 хакера будут судить за взлом данных аэропорта 07.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 00:58
Рубрика: В мире

Экс-глава госдепа Тиллерсон рассказал о "скверном характере" Трампа

Текст: Максим Макарычев
Бывший глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон, со скандалом уволенный со своей должности президентом США Дональдом Трампом, прервал молчание и телевизионном интервью на CBS рассказал о скверном характере своего шефа. По его словам, его бывший шеф часто испытывает соблазн нарушить закон, не слушает подчиненных и не любит вдаваться в детали.

Тиллерсон не скрывал в беседе своих плохих отношений с Трампом. "Я думаю, что отчасти это было связано с очевидным фактом, что мы были глубоко разными людьми, у нас не было единой системы ценностей", - пояснил он. "Я должен был сказать ему: господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но вы не можете этого сделать, поскольку это нарушает закон", - добавил Тиллерсон.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Трамп назвал Тиллерсона глупым как пробка

По его словам, это сильно раздражало главу Белого дома, и он устал от нравоучений своего подчиненного. Рекс Тиллерсон, бывший исполнительный директор нефтяного гиганта ExxonMobil, не имел политического опыта и никогда не встречался с Дональдом Трампом до тех пор, как его кандидатура не была выдвинута должностными лицами республиканской партии для руководства дипломатией Соединенных Штатов, отмечает AFP.

Тиллерсон также рассказал о том, как изо всех сил пытался интегрироваться в новую администрацию и "сосредоточил свои усилия на сокращении персонала на уровне департаментов госдепа в ущерб основным дипломатическим задачам президента". Тиллерсон отметил, что для него оказался крайне сложным переход "из дисциплинированной и высокопрофессионально мыслящей компании ExxonMobil" на работу с человеком, который "был неуправляем, не любил читать и просматривать подготавливаемые для него отчеты".

Сам Дональд Трамп однажды заявил о том, что он не является интеллектуалом и часто следует инстинкту, а не советам экспертов.

Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

Пока что самыми заметными "результатами" его внешней политики стали выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения об изменении климата, разрыв соглашения о денуклеаризации Ирана, а также объявленный выход из Договора, заключенного с Москвой по ракетам средней и меньшей дальности.

Увольнение Тиллерсона было оскорбительным для бывшего успешного бизнесмена: ему сообщил об этом представитель Белого дома, когда глава американской дипломатии находился в ванной. На должность главы госдепа был назначен бывший директор ЦРУ Майк Помпео, который, по-видимому, стал более удобным Трампу.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию
Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии