Экс-глава госдепа Тиллерсон рассказал о "скверном характере" Трампа

Тиллерсон не скрывал в беседе своих плохих отношений с Трампом. "Я думаю, что отчасти это было связано с очевидным фактом, что мы были глубоко разными людьми, у нас не было единой системы ценностей", - пояснил он. "Я должен был сказать ему: господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но вы не можете этого сделать, поскольку это нарушает закон", - добавил Тиллерсон.

По его словам, это сильно раздражало главу Белого дома, и он устал от нравоучений своего подчиненного. Рекс Тиллерсон, бывший исполнительный директор нефтяного гиганта ExxonMobil, не имел политического опыта и никогда не встречался с Дональдом Трампом до тех пор, как его кандидатура не была выдвинута должностными лицами республиканской партии для руководства дипломатией Соединенных Штатов, отмечает AFP.

Тиллерсон также рассказал о том, как изо всех сил пытался интегрироваться в новую администрацию и "сосредоточил свои усилия на сокращении персонала на уровне департаментов госдепа в ущерб основным дипломатическим задачам президента". Тиллерсон отметил, что для него оказался крайне сложным переход "из дисциплинированной и высокопрофессионально мыслящей компании ExxonMobil" на работу с человеком, который "был неуправляем, не любил читать и просматривать подготавливаемые для него отчеты".

Сам Дональд Трамп однажды заявил о том, что он не является интеллектуалом и часто следует инстинкту, а не советам экспертов.

Пока что самыми заметными "результатами" его внешней политики стали выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения об изменении климата, разрыв соглашения о денуклеаризации Ирана, а также объявленный выход из Договора, заключенного с Москвой по ракетам средней и меньшей дальности.

Увольнение Тиллерсона было оскорбительным для бывшего успешного бизнесмена: ему сообщил об этом представитель Белого дома, когда глава американской дипломатии находился в ванной. На должность главы госдепа был назначен бывший директор ЦРУ Майк Помпео, который, по-видимому, стал более удобным Трампу.