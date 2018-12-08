Эксперт: Путин и Ципрас провели самую важную встречу с 2015 года

В числе затронутых тем - торгово-инвестиционное взаимодействие Москвы и Афин, в том числе перспективы подключения Греции к реализации проекта строительства газопровода "Турецкий поток", Кипрское урегулирование, ситуация вокруг Македонии и другая региональная проблематика.

Преподаватель международных отношений греческого Университета Фракии им. Демокрита и аналитик Международного центра европейских исследований (CIFE) Георгиос Дзогопулос рассказал корреспонденту "РГ" в Афинах о том, почему состоявшиеся накануне переговоры в Кремле между лидерами России и Греции стали самыми важными за последние годы, что стоит за усилением США в Элладе и каковы перспективы вступления Македонии в НАТО.

Как Вы оцениваете итоги визита Ципраса в Москву?

Георгиос Дзогопулос: Думаю, что состоялась самая важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Алексисом Ципрасом с момента его прихода к власти в Греции в январе 2015 года. Встречи российского и греческого лидеров в апреле и июне 2015 года привлекали к себе повышенный интерес по большей части из-за имевшейся на тот момент неопределенности в экономике Греции, а также различных дискуссиях на тему возможной помощи со стороны России. Теперь впервые накопившиеся в греко-российской повестке проблемы стали основным предметом обсуждений.

Но в итоге их удалось преодолеть. Не так ли?

Георгиос Дзогопулос: Дипломатический кризис в российско-греческих отношениях, который произошел летом текущего года, до сих пор дает о себе знать. Поэтому приоритетом для Ципраса был откровенный разговор тет-а-тет с президентом Путиным на тему полной нормализации двусторонних отношений. Сам факт встречи продемонстрировал, что обе стороны полны решимости преодолеть возникшее недопонимание, поскольку оно наносит ущерб как Афинам, так и Москве.

В любом случае, итоги состоявшейся встречи Алексиса Ципраса и Владимира Путина являются положительными. Греко-российские отношения восстанавливаются. Теперь Афины будут стремиться, насколько это возможно, как можно больше сотрудничать с Москвой. А РФ сможет работать с партнером, который, по крайней мере, не так враждебно настроен на уровне Европейского Союза (как некоторые другие страны) к российской деятельности на международной арене.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин отметил, что в России желают скорейшего преодоления сложного периода в истории Греции и наша страна продолжит поддерживать греческий народ вне зависимости от ситуации. Как в Греции относятся к России?

Георгиос Дзогопулос: Все опросы общественного мнения указывают, что большинство населения Греции позитивно относятся и к России, и к президенту Путину. Имидж России в Греции остается чрезвычайно позитивным в том числе по причине религиозной православной общности наших народов. Недавнее исследование компании "Pew" высветило интересные факты. На самом деле 70% греков хотят, чтобы сильная Россия могла сбалансировать влияние Запада. Немаловажно, что пророссийские тенденции фиксируются, когда религия играет ключевую роль в обществе, ведь почти все греки верят в Бога (92%), а для большинства (76%) православие является ключевым элементом их национальной идентичности. В этой связи можно сказать, что греко-российские отношения имеют религиозное измерение, которое, хотя и уходит своими корнями в историю, остается сильным фактором в 21 веке.

В плане перспектив экономического взаимодействия Москвы и Афин наиболее многообещающим выглядит проект строительства газопровода "Турецкий поток". Как вы оцениваете перспективы его реализации на территории Греции?

Георгиос Дзогопулос: Греция выражала интерес к участию в проекте строительства газопровода "Турецкий поток" начиная с 2015 года. Теперь, когда этот трубопровод почти готов, греческий интерес к нему уже не просто теоретический. Премьер Ципрас не случайно отметил в Москве, что есть европейские страны - имелась ввиду в первую очередь Германия, которые в сотрудничестве с Россией проводят трубопроводные проекты. Вместе с тем, не стоит забывать опыт прошлых лет. Он свидетельствует, что российские проекты в области энергетики, в которых предусматривалось участие Греции или Болгарии, не были реализованы. Правда в том, что малым странам-членам ЕС гораздо сложнее продвигать энергетическое сотрудничество с Россией по сравнению с крупными государствами Евросоюза.

В последнее время наблюдается значительное усиление военного присутствия США в Греции. На территории Северной, центральной и южной Эллады создаются новые американские военные объекты и базы, на них перемещается различная техника. Связано ли на Ваш взгляд такое положение дел с конфронтацией США и России?

Георгиос Дзогопулос: Греция является страной-членом НАТО и выполняет все свои военные обязательства. Но все большее значение в последние годы приобретает то обстоятельство, что для США стало легче контактировать с Грецией, чем с Турцией. В Вашингтоне очень пристально наблюдают за сближением России и Турции, а также потенциальными последствиями этого процесса для внешнеполитической ориентации Анкары. Таким образом значение Греции, в том числе с военной точки зрения, постепенно повышается для Соединенных Штатов. С точки зрения Греции, сближение с Америкой также важно. Однако приоритет для Греции заключается не в присоединении к какому-либо антироссийскому фронту Запада. Расчет делается на то, что Вашингтон окажет поддержку стабилизации греческой экономики, а также гармонизации ситуации в Восточном Средиземноморье.

Правительство Алексиса Ципраса выступает за реализацию Преспанского соглашения Греции и Македонии, которое откроет дорогу этой маленькой балканской стране в НАТО. Каковы на сегодняшний день перспективы такого сценария?

Георгиос Дзогопулос: Я думаю, что дорога в НАТО, а затем и в ЕС для бывшей югославской республики Македония на сегодняшний день полностью расчищена. С момента получения македонским правительством Зорана Заева достаточного числа голосов в национальном парламенте для конституционных изменений процесс пошел по накатанной. За Преспанские соглашения проголосует и парламент Греции в 2019 году. Единственная причина, по которой этот процесс может быть сорван, заключается в возможности досрочных парламентских выборов в Элладе в преддверии голосования в греческом парламенте (по вопросу ратификации Преспанского соглашения). В этом случае, согласно данным всех социологических опросов, победителем станет оппозиционная ныне партия "Новая демократия". И ей придется или изменить свою точку зрения по этому вопросу и немедленно лишиться доверия большинства греков, или отказаться от Преспанского соглашения и навлечь на себя гнев США и ЕС. Такой сценарий трудно себе представить.