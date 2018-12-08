Эксперты дали прогноз по ценам на красную игру на 2019 год

В России резко опустились цены на красную икру. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, стоимость деликатеса упала вдвое. Это связано с рекордным уловом тихоокеанских лососей (более 677 тысяч тонн).

"Такая удачная лососевая путина позволит и в первой половине 2019 года удерживать низкие цены на икру, - рассказала "Российской газете" руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Урожай красной икры очень большой, и распродать его до лета не получится. А вот икра минтая, скорее всего, будет дешеветь и дальше. На мировом рынке за последние несколько лет цена на нее снизилась в 2,5 раза. Соответственно, и в России икра минтая стоит уже дешевле 50 рублей за банку объема 140 граммов - это один из самых доступных рыбных продуктов в России".

Также, по словам Полины Кировой, следующий год обещает быть благоприятным и для вылова сельди, соответственно, она подорожает лишь в рамках инфляции. На уровне цен 2018 года, или чуть выше останутся цены на навагу и мойву.

Но как прогнозируют эксперты, в рыбном ритейле ожидается серьезная дифференциация рынка. Потребитель будет делать ставку на более качественные отечественные рыбные продукты. На прилавках станет больше рыбного филе, фарша и стейков, тогда как дешевого сырья в виде свежемороженых рыбных тушек, напротив, станет меньше из-за снижающегося спроса.

"Такое перераспределение структуры рыбной торговли и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью может привести к повышению средних розничных цен на рыбу на 20-25%", - отмечает Полина Кирова. - Повышение цен на рыбную продукцию станет разнонаправленным, а потребление более дифференцированным. В среднем ценовом сегменте покупатель станет приобретать меньше импортной аквакультурной продукции, наиболее яркими представителями которой можно считать сибас и дорадо. Одновременно вырастет спрос на качественную дикую российскую рыбу, которая объективно полезней. Можно прогнозировать увеличение потребления и в эконом-сегменте на 10-15 процентов за счет роста продаж мелкой рыбы по цене до 120 рублей за кг. И в том, и в другом случае увеличение спроса может привести к подорожанию".

Росту цен на внутреннем рынке будут способствовать и уже произошедшее увеличение цены судового топлива на 40 процентов, переход рыбодобывающих компаний с единого сельхозналога в 6 процентов на уплату НДС в размере 20 процентов, а также увеличение ставки за пользования водными биоресурсами. Транспортные суда, железнодорожные операторы и автоперевозчики тоже неизбежно повысят цены на свои услуги, пусть даже и в рамках инфляции. Вместе с тем, на некоторые виды рыбной продукции цены останутся на уровне 2018 года, или даже подешевеют.

"Поскольку значительная часть российской рыбы уходит на экспорт, то многое по-прежнему будет зависеть от стабильности курса рубля и колебаний мировых цен на рыбу, - отмечает исполнительный директор "Рыбного Союза" Сергей Гудков. - При снижении мировых цен на конкретный продукт специально удерживать высокие цены в России никто не будет. Свежий пример - ситуация с кальмаром, цены на которого в нашей стране пошли вниз из-за снижения спроса на мировом рынке".

Помимо традиционных продаж рыбы через розничные сети, эксперты прогнозируют значительный рост в 2019 году рыбного фаст-фуда, который начнет развиваться как самостоятельное направление в уличном питании.

"Рыбный фаст-фуд может быть востребован у той части молодежи, которая уже сейчас задумывается о здоровом питании, любит собираться в общественных местах и при этом предпочитает не тратить время на приготовление рыбы в домашних условиях, - говорит Полина Кирова. - Кроме этого, в супермаркетах могут увеличиться продажи рыбных роллов, наггетсов, а также готовой жареной рыбы с длительными сроками хранения".

Эксперты также прогнозируют и активизацию со стороны производителей рыбных консервов, причем помимо традиционных шпрот и кильки в томате на прилавках в широком ассортименте появятся более дорогие, но и более вкусные консервы из стерляди, сига, щуки, антарктического криля и других престижных видов рыбы и морепродуктов.

Справка "РГ"

Минэкономразвития опубликовало свой долгосрочный прогноз развития рыбной отрасли в России. В 2030 году темпы роста добычи водных биологических ресурсов составят 131,8 процента, объем производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков - 122,2 процента относительно 2017 года, что будет обусловлено строительством и модернизацией рыбопромышленных предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции с высокой степенью переработки.