Элла Памфилова о Людмиле Алексеевой: Она умела достучаться до сердец

Людмила Алексеева была личностью огромного масштаба и удивительно деликатным человеком, способным найти нужные слова для любого человека, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова в память об известной правозащитнице распространила в субботу пресс-служба Центризбиркома.

"Трудно поверить, что ее теперь нет с нами. Это личность огромного масштаба. Для всего правозащитного сообщества в России она была безусловным авторитетом, объединяющим лидером", - сказала Памфилова. "Она всегда умела находить нужные слова и аргументы ради самой главной цели, на которую она всю жизнь положила, - защиты прав человека. Защита прав человека для нее была не абстрактным пониманием, а в нужное время, защищала конкретного, обычного, самого обездоленного человека", - добавила она.

Людмила Алексеева умела находить общий язык с самыми разными людьми - от проствх общественников до больших начальников, чиновников, умела со всеми разговаривать, вспоминает Памфилова.

"Ей никогда не был свойственен какой-то радикализм, желание ради красного словца круто завернуть, кого-то оскорбить. Людмила Михайловна - человек глубочайшей внутренней культуры, глубочайшего такта. Она даже со своими самыми горячими, острыми оппонентами, в том числе и политическими, умела говорить уважительно, но при этом очень твердо и принципиально, - продолжила глава ЦИК. - Она всегда все свои внутренние эмоции, амбиции убирала на третий план, ради того чтобы решить проблему в интересах человека. Это ее умение достучаться до сердец, до ума, до совести тех, от кого это зависело, это великий дар".

"Для меня это огромная потеря, с ней нас связывали многолетние отношения, - вспоминает Элла Памфилова. - Мы могли в любое время суток созвониться, когда надо было. Мы с ней были в очень тяжелых, непростых ситуациях во время событий на Кавказе, буквально в нескольких шагах от смерти. С каким самообладанием она это переносила - это просто удивительно".

Глава ЦИК, которая до прихода на этот пост была уполномоченным по правам человека в РФ, надеется, что все сделанное Людмилой Алексеевой послужит фундамент развития правозащитного движения и гражданского общества в России.

Старейшая российская правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в субботу в Москве на 92-м году жизни. За свою долгую жизнь она написала более 100 работ по вопросам прав человека. В 2017 года ее удостоили Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

О времени и месте похорон Людмилы Алексеевой будет объявлено дополнительно.