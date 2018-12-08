Фигурист Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров

Российский фигурист 16-летний Петр Гуменник занял второе место по итогам соревнований среди юношей в финале Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. Спортсмен набрал 218,75 балла.

Победителем соревнований стал 13-летний Стефен Гоголев из Канады, набравший 233,58 балла. Замкнул тройку призеров японец Коширо Шимада с 214,38 балла, пишет ТАСС. Победитель короткой программы американец Камден Пулкинен несколько раз упал во время произвольного проката и в итоге занял пятое место.

Это первое участие Петра Гуменника в финале Гран-при. На этапах серии он одержал две победы (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.