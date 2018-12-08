ФСБ РФ увеличила число пограничных кораблей у Керчь-Еникальского канала

Как сообщил сегодня на брифинге первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский, ведомство было вынуждено увеличить количество своих кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала. Кроме того, организована более интенсивная проверка судов, двигающихся этим судоходным путем, чтобы минимизировать возможность реализации украинских угроз. При этом, по словам Вольского, никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий со стороны России не происходило. Однако российских судов досматривалось больше.

Напомним, три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничных кораблей. В результате украинские корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Алексей Вольский рассказал и о том, что виток напряженности в Азовском море начался с августа 2018 года и не по вине России.

"Украинские военные суда стали заявлять, что, если российские суда приблизятся к ним на 4 км, по ним будет открыт огонь", - рассказал вице-адмирал. Так, 24 октября катера "Лубный" и "Кременчуг" ВМС Украины сопровождали болгарское судно, вышедшее из Мариуполя. Звучали угрозами российским кораблям в эфире, артсистемы украинских кораблей направлялись в сторону российских судов. Российская сторона на провокации не поддалась.

"Несомненно, что угрозы были направлены на срыв строительства и начала эксплуатации Крымского моста", - подчеркнул Вольский.

Он также напомнил и о других украинских провокациях.

"Хочу напомнить вам о попытках проникнуть на территорию полуострова Крым украинских диверсионно-разведывательных групп 6 и 7 августа 2016 года. Тогда получили огнестрельные ранения трое российских военнослужащих, один военнослужащий ФСБ России и военнослужащий Минобороны России от полученных ран скончались. 10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года на территории Республики Крым задерживались члены диверсионно-террористических групп, планировавших совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - напомнил Вольский.

Но еще 25 марта украинские пограничники захватили рыболовецкое судно "Норд" и его российский экипаж.

"Напоминаю, что капитан Горбенко Владимир Николаевич до сих пор удерживается украинскими властями. Данное событие показало наличие на территории Республики Крым и в Азовском море реальных угроз безопасности граждан РФ и безопасности свободы судоходства со стороны украинской власти", - подчеркнул Вольский.

"По сути говоря, - добавил он, - нахождение в море украинского пограничного катера стало сопоставляться с угрозой захвата российских судов".