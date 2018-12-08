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08.12.2018 10:52
Рубрика: В мире

Южная Корея увеличила расходы на оборону

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

После долгих споров между представителями правящей и оппозиционных партий парламент Южной Кореи утвердил государственный бюджет на 2019 год. В следующем году Страна утренней свежести намерена потратить на военные нужды почти 46,7 триллиона вон, что означает рост по сравнению с нынешним годом более чем на восемь процентов.

Фото: KARI / AFP
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Согласно утвержденному парламентом окончательному варианту госбюджета, Южная Корея потратит на оборонные нужды 46 триллионов 697,1 миллиарда вон или 41,6 млрд. долларов. Таким образом Сеул несмотря на общее потепление в отношениях с Пхеньяном, который рассматривается в качестве главной военной угрозы, увеличит расходы на 8,2 процента по сравнению с текущим годом.

Среди направлений, на которые министерство обороны Юга собирается потратить значительное количество средств, является сфера противодействия ракетно-ядерной угрозе КНДР. На нужды по совершенствованию систем наблюдения, сбора информации, ПВО, противоракетной обороны и сил ракетного удара Южная Корея потратит почти 15,4 триллиона вон. Это на 16,2 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, немалое внимание обращено и на улучшение условий быта военнослужащих и их экипировки. В частности, в корейских казармах теперь появятся специальные очистители воздуха, что стало реакцией на увеличение количество вредной пыли в воздухе за последние годы.

Общий же госбюджет Южной Кореи на 2019 год составил 469.6 триллиона вон или более 418 миллиардов долларов. Доля военных нужд в госбюджете составит почти десять процентов.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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