Кудрин перечислил риски для российской экономики

Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы. Свою позицию Кудрин озвучил в кулуарах Общероссийского гражданского форума.

По словам Кудрина, проблема недостатка трудовых ресурсов может тормозить экономический рост. В ближайшие шесть лет эта проблема будет давать "минусовое, то есть отрицательное влияние на экономический рост", которое "нужно компенсировать через производительность труда".

Кроме того, по мнению главы Счетной палаты, достигнутая договоренность о снижении добычи нефти - это временное решение и временная стабилизация цен.

"Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке", - приводит слова Кудрина агентство ТАСС.