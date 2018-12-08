"Локомотив" одержал волевую победу над "Оренбургом"

Московский "Локомотив" вырвал победу в матче 17-го тура Премьер-лиги с "Оренбургом". Проигрывая 0:1, "красно-зеленые" одолели соперника - 2:1.

Героем встречи стал Джефферсон Фарфан. Уже в конце матча перуанец оформил дубль. Причем для этого ему понадобилось всего пять минут! У гостей же отличился Джордже Деспотович, открывший счет уже на восьмой минуте.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на четвертое место с 28-ю очками. Правда, догнать его по итогам тура может "Спартак". Произойдет это в том случае, если "красно-белые" одолеют в Махачкале "Анжи".

Напомним, что в следующий вторник "Локомотив" проведет последний матч в календарном году в Лиге чемпионов в гостях против немецкого "Шальке".