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08.12.2018 20:27
Рубрика: Спорт

"Локомотив" одержал волевую победу над "Оренбургом"

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" вырвал победу в матче 17-го тура Премьер-лиги с "Оренбургом". Проигрывая 0:1, "красно-зеленые" одолели соперника - 2:1.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Героем встречи стал Джефферсон Фарфан. Уже в конце матча перуанец оформил дубль. Причем для этого ему понадобилось всего пять минут! У гостей же отличился Джордже Деспотович, открывший счет уже на восьмой минуте.
Московский "Спартак" второй раз подряд выиграл при новом тренере

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на четвертое место с 28-ю очками. Правда, догнать его по итогам тура может "Спартак". Произойдет это в том случае, если "красно-белые" одолеют в Махачкале "Анжи".

Напомним, что в следующий вторник "Локомотив" проведет последний матч в календарном году в Лиге чемпионов в гостях против немецкого "Шальке".

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