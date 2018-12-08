Максим Топилин: После 45 лет возможно найти работу

Министр труда России Максим Топилин уверен, что люди после 45 лет без работы не останутся.

Комментируя высказывание руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер на дискуссионной площадке съезда партии "Единая Россия", глава Минтруда отметил, что не согласен с мнением, что после 45 лет в России невозможно устроиться работу.

"Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы", - приводит слова министра агентство ТАСС. Топилин также добавил, что в 2019 году выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста.