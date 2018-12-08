Медведев: "Единая Россия" должна сделать очередной шаг в развитии

"Единая Россия" должна говорить с гражданами не красиво, а по делу, указал ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев, объявив курс на обновление, без которого партия не сможет сохранить доверие избирателей. В устав решено включить этические нормы поведения "единоросса".

В субботу в Москве завершился XVIII съезд "Единой России", задавший курс развития партии в новом политическом цикле. Уходящий год для "единороссов" получился не самым простым, признал Медведев, выступая перед делегатами съезда. Весна ознаменовалась выборами президента России, на которых партия поставила перед собой цель обеспечить максимальный результат для победы Владимира Путина. "Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в вашу, Владимир Владимирович, победу, - обратился председатель ЕР к участвовавшему в работе съезда главе государства. - Для нас было принципиально важно превратить энергию этой победы в энергию развития страны, движение вперед по всем направлениям".

Осенью, в Единый день голосования, развить этот успех получилось не в полной мере. Итог этой избирательной кампании в целом был оценен успешно, однако в отдельных регионах кандидаты от "Единой России" на губернаторских выборах проиграли. "Там партии предстоит вернуть доверие избирателей. Его нужно вернуть", - заявил Медведев на съезде ЕР в субботу. За этим последовали выводы, в том числе дисциплинарные: в пяти региональных отделениях проведена ротация, замена руководства, напомнил председатель партии.

"Единая Россия" сделала для себя три вывода. "Ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, мы уже проиграли", - заявил Дмитрий Медведев.

Урок второй - партии помогает не популизм, а ответственный подход. "Поэтому нам не нужно везде говорить красиво. Нам нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного, мы должны быть честными", - напутствовал председатель "единороссов".

Третьим уроком он призвал работать каждый день, а не ждать следующих выборов. В новом политическом цикле перед страной главой государства поставлены амбициозные национальные цели развития. "Партия как главная политическая сила страны готова сделать все для развития России", - заверил ее лидер, призвав однопартийцев заняться контролем за реализацией национальных проектов.

Вместе со страной, со своими избирателями намерена развиваться и "Единая Россия". Эта способность, считает Медведев, всегда помогала партии добиваться успехов, а сейчас ее предстоит проявить в полной мере. "Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы, - подчеркнул премьер-министр. - И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации".

- Партия должна сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач и, конечно, чтобы сохранить политическое лидерство. И еще более важно, чтобы сохранить доверие граждан, - указал председатель ЕР.

Авторитет партии в глазах граждан зачастую зависит от поведения ее членов. "Единая Россия" решила определить для себя четкие этические нормы и внесла их в свой устав. "Это забота об авторитете партии", - поддержал инициативу Дмитрий Медведев.

Эти нормы обязывают каждого "единоросса" относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций. Член партии не должен позволять себе действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, высказываний, унижающих достоинство людей. "Единороссу" следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, но на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий он должен публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. Если обвинения справедливы, тогда член ЕР обязан немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.

В каждом отдельном случае разбираться призвана специально сформированная комиссия по этике. В нее - по образу суда присяжных - включили 12 человек, чья, как выразился Медведев, кристальная репутация не вызывает ни у кого сомнений.