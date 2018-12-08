МИД Германии не поддержит новые санкции в отношении РФ

МИД Германии не поддержит новые санкции в отношении России, которые могут быть введены Евросоюзом после инцидента в районе Керченского пролива. Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас после встречи со своим португальским коллегой в Лиссабоне.

По словам Мааса, в Берлине не видят консенсуса в Евросоюзе относительно новых санкций, и с немецкой стороны не будет предложения на этот счет. Как пояснил глава МИД ФРГ, "было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что предпринимаются усилия по снижению градуса напряженности".

По информации агентства DPA, на следующей неделе Евросоюз примет решение о продлении действующих санкций против России. При этом Маас, известный своей особой среди европейских министров политикой по отношению к США, и заявлявший о недопустимости пересечения Вашингтоном "красных линий", поступательно выступает против продления ограничительных мер.