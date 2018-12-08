Минфин: Налоговая нагрузка в течение 6 лет повышаться не будет

Власти не намерены в течение ближайших 6 лет повышать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом сегодня на съезде партии "Единая Россия" заявил первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что налоговая нагрузка однозначно повышаться не будет, но внутри налоговой системы будет определенная настройка. "Мы видим, что необходимо стимулировать через налоги те решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шестилетнего периода такие стимулирующие решения будут", - цитирует Силуанова агентство ТАСС.

По словам первого вице-премьера, правительство будет предоставлять налоговые преференции, но, в то же время, и строже требовать от бизнеса исполнения налогового законодательства. В частности, выплаты налогов. "Те предприятия, которые сегодня в тени и не платят налоги, должны начать это делать", - подчеркнул Антон Силуанов.