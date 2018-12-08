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08.12.2018 01:29
Рубрика: Экономика

Минфин США снова продлил срок завершения сделок с "Русал" и En+

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Минфин США снова продлил сроки для завершения сделок с компанией "Русал", холдингами En+, "Группы ГАЗ" и "Евросибэнерго", а также контрактов с этими компаниями - с 7 до 21 января 2019 года. Такая информация содержится в сообщении департамента министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC).

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Напомним, в начале апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России. Тогда в "черный список" был внесен Олег Дерипаска и компании, которые он контролирует: En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Попадание в этот список означает блокировку активов в Соединенных Штатах и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами, пишет РИА Новости.

Изначально Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия. Эти ограничения должны были вступить в силу седьмого мая и пятого июня соответственно. В дальнейшем эти сроки несколько раз продлевались.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире США Санкции и антисанкции
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