Минск выразил уверенность в успехе переговоров с РФ по налоговому маневру

Вице-премьер РБ Игорь Ляшенко уверен в положительном результате переговоров, которые белорусская сторона ведет в связи с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли в России. Свой оптимизм он прокомментировал 8 декабря, отвечая на вопросы журналистов в российской столице.

"Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорит о том, что так оно и будет", - пояснил Игорь Ляшенко.

Он, правда, уточнил, что его переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком на заданную тему еще впереди. Встреча намечена на ближайший вторник, 11 декабря.

Видение белорусской стороны, по словам вице-премьера РБ, заключается в том, что в подписанных два года назад евразийских соглашениях были оговорены как предельные суммы, получаемые белорусской стороной, так и причины получения этих компенсаций.

"Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений их правильность", - отметил белорусский политик.

Игорь Ляшенко также добавил, что дискуссия пока ведется только по поводу размеров компенсации.