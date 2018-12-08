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08.12.2018 16:27
Рубрика: Власть

Нарышкин призвал не верить басням о парализованной работе разведки РФ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал не верить слухам о якобы парализованной работе российской разведки за рубежом. По его словам, это не более чем басни западных политиков.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что проведенная радом западных стран в связи с "делом Скрипалей" высылка сотрудников развеслужб России могла существенно подорвать разведвозможности нашей страны на ближайшие годы. А в пятницу, 7 декабря, глава СБИ Чехии Михал Коуделка заявил, что чешской контрразведке в этом году якобы удалось "ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики".

"Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен", - прокомментировал Нарышкин подобные заявления в беседе с РИА Новости.

Говоря о высылке российских дипломатов, директор Службы внешней разведки РФ отметил, что данный шаг вызывает сожаление и является вредным для всех сторон.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же", - подчеркнул Нарышкин.

Напомним, 4 марта этого года в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль (ранее осужденный в России за госизмену, - прим. "РГ") и его дочь Юлия. Инцидент вызвал международный скандал. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия, Москва категорически отрицает подобные обвинения. После случая в Солсбери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Вслед за Лондоном о высылке дипломатов России заявили еще несколько европейских государств.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР) Отравление Сергея Скрипаля
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