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08.12.2018 01:55
Рубрика: Общество

NASA впервые записало шум марсианского ветра

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, которая ранее совершила посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на этой планете.

Об этом в пятницу в Twitter написал директор NASA Джим Брайденстайн. В своем сообщении он подчеркивает, что люди никогда ранее не слышали шум марсианского ветра и предлагает его послушать. В своей публикации он также разместил ссылку на соответствующую запись на сайте NASA.

Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL
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В ведомстве уточняют, что первого декабря датчики Mars InSight смогли записать "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", скорость которого составляла от пяти м/с до семи м/с.

Как подчеркнул руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт, одна из задач миссии - это измерение параметров движения на Марсе, и, "безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", - цитирует ТАСС.

Напомним, автоматическая станция Mars InSight была запущена пятого мая с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Преодолев 480 миллионов километров, в конце ноября станция совершила посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Уже через семь минут Mars InSight отправила на Землю первый фотоснимок.

Планируется, что через пару месяцев станция начнет проводить сейсмические исследования Марса, а в целом программа изучения планеты рассчитана на два года. Собранные данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.

Общество Космос Исследование Марса
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