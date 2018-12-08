Песков: Даты встречи "сирийской четверки" пока нет

Лидеры России, ФРГ, Франции и Турции готовы к новому саммиту по Сирии, но о времени его проведения еще не договорились.

"Все высказывались в пользу продолжения этой "сирийской четверки", но точных дат пока не определено", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что лидеры встречались в таком формате в конце октября в Стамбуле.

Еще один саммит, но уже в нормандском формате, тоже пока непонятно, когда произойдет на высшем уровне. Однако помощники лидеров готовы собраться. Об этом договаривались в Аргентине Владимир Путин и Ангела Меркель. Россию на этой встрече в Берлине будет представлять Владислав Сурков, пояснил Песков.

Не согласована до сих пор и дата визита северокорейского лидера в Россию. В Москве не раз говорили, что готовы принять гостя в любое удобное для него время.