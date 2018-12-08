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08.12.2018 14:55
Рубрика: В мире

Полиция Парижа задержала 548 "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Сегодня во Франции проходит четвертый день протестных действий "желтых жилетов", которые добиваются от правительства снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и выполнения ряда других требований.

Как сообщили в чрезвычайном штабе МВД Франции по контролю за ситуацией, к 12:00 (14:00 мск) в Париже было задержано 548 "желтых жилетов", причем 272 человека помещены под стражу. Таков результат тактики превентивных действий, которую применяют правоохранительные органы с целью не допустить повторения погромов, случившихся 1 декабря.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Эйфелева башня и Лувр закрыты из-за новой манифестации "желтых жилетов"

С самого раннего утра полицейские начали досматривать всех "желтых жилетов", прибывших в Париж для участия в протестах. Тех, у кого находили предметы, которые могли бы служить оружием (ножи, молотки, петарды и прочее), а также носили так называемые тактические жилеты с множеством карманов, где можно прятать увесистые предметы для метания в полицию, арестовывали и направляли в комиссариаты.

Таким образом, были нейтрализованы потенциально опасные элементы. У прочих манифестантов отбирали каски, респираторы, другие средства для защиты от слезоточивого газа. Только после этого людей пропускали в одну из зон повышенного внимания, в том числе на Елисейские поля.

В настоящее время на центральной магистрали столицы собрались около двух тысяч манифестантов, которые поют национальный гимн "Марсельезу", скандируют лозунги, настаивая на отставке нынешнего президента Пятой республики. Если неделю тому назад в районе Триумфальной арки к этому моменту уже происходили ожесточенные столкновения между "желтыми жилетами", их агрессивными попутчиками из числа ультрарадикалов и полицией, то сейчас обстановка на улицах Парижа относительно спокойная. Правда, правоохранителям пришлось пару раз применить слезоточивый газ, когда манифестанты попытались покинуть главную магистраль столицы через улицу Арсен Уссе, чтобы затем направиться в сторону Елисейского дворца.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Несколько сотен манифестантов сконцентрировались также на площади Бастилия, но особых эксцессов там замечено не было. Около 300 "желтых жилетов", собравшихся на западе города в районе площади Майо, что рядом с "перифериком", столичной кольцевой автомобильной дорогой, отказались предъявлять полицейским содержимое рюкзаков. Поняв, что соединиться с их товарищами на Елисейских полях им не удастся, манифестанты спустились на проезжую часть "периферика" и на некоторое время заблокировали движение транспорта. Однако когда подоспели отряды спецназа французской жандармерии, в срочном порядке и не оказывая сопротивления, протестующие вернулись на площадь Майо.

Выступления "желтых жилетов" проходят и в других городах страны. Так в Гренобле участие в шествии приняли немногим менее тысячи человек. Один из его инициаторов Жюльен Террье был арестован утром по обвинению в организации несанкционированной властями манифестации.

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