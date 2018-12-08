Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС

Украинский президент Петр Порошенко опубликовал на своей страничке в Facebook фотографию с десантниками в день Вооруженных сил Украины (ВСУ), который праздновался на днях.

Один из военнослужащих подразделения житомирских десантников (третий справа от Порошенко) имеет на камуфляже шевроны карательной танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями. На самом шевроне размещена надпись "Циничный Бандера".

СС (военизированные формирования национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера) было одним из самых жестоких подразделений нацистов. Нюрнбергский трибунал признал всех тех, кто сотрудничал с СС или состоял в ее рядах, преступниками.

"Мертвая голова" была основана в октябре 1939 года как дивизия моторизованной пехоты в печально известном Дахау создателем нацистских концлагерей Теодором Эйке.

Снимок Порошенко, который в очередной раз продемонстрировал свои агрессивные приготовления и, похоже, не видит ничего зазорного в фотографии рядом с последователями нацистов, вызвал острую негативную реакцию пользователей соцсетей. Его пост, размещенный также в Twiiter, сопровождался острыми комментариями и фотожабами, намекающими на пристрастие украинского президента к алкоголю.

"С кем он воюет (стрельба по мирным домам не война, а преступление)? С клопами под одеялом? Шизофрения в чистом виде!", - пишет один из пользователей. "Преступное правительство господина Порошенко развязало "борьбу с Россией" только с одной целью - продать Украину США, избавившись от отечественного вооружения, закупать в США, предавая национальные интересы Украины и всего украинского народа...", - вторит другой комментатор. "А что, на Украину кто-то покушается? Единственные оккупанты, которые были на Украине за последнее столетие - это украинские и европейские нацисты. Первая нацистская оккупация была в 1941-1943 гг., а вторая продолжается с февраля 2014 г.", - заключает еще один пользователь. "Порошенко страдает паранойей. Иди домой к жене и детям и празднуй Рождество", - такую надпись на немецком языке оставил комментатор из ФРГ.

В последнее время снимки Порошенко, публикуемые им на своих страничках в соцсетях, вызывают многочисленные вопросы и критическую реакцию у пользователей. Так, многие из них с иронией и даже злорадством обсуждали фотографию кота в одном из военных общежитий ВСУ в Закарпатье, которую Порошенко разместил у себя в аккаунте. Один из пользователей даже предположил, что "Петро допился до котиков".

Напомним, что ранее также стало известно о том, что Верховная Рада Украины может вернуть звание Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Бандере, главе запрещенной в РФ организации ОУН-УПА, причастной к зверствам во время Великой Отечественной войны, в частности, к массовому истреблению поляков во время "волынской резни" в 1943 году. Документ был зарегистрирован в украинском парламенте в среду.