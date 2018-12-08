Правозащитники отказались от "Аквариуса" для спасения мигрантов

Новости

Клиника Bundang в Сколково будет принимать 26 тысяч пациентов в год 14:17
В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек 14:11
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием 14:03
Названа причина конфуза с первым аэротакси 14:00
Болгария увидела влияние "третьих стран" на инцидент в Керченском проливе 13:53
Знак "Шипы" на автомобилях перестал быть обязательным 13:52
Названы самые новогодние города России 13:27
Десять секретных функций вашего автомобиля 13:27
ФСБ: Виток напряженности в Азовском море начался еще в августе 13:22
Роухани назвал санкции США против Ирана "экономическим терроризмом" 13:10
Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой 12:51
В 2019 году в РФ привлекут на 20% меньше иностранных работников 12:50
В Шереметьево откроется фотовыставка "Малый театр на гастролях" 12:40
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес 12:05
Дуэт Синицина - Кацалапов: Мы прогрессируем с каждым стартом 11:49
В Петербурге вспыхнул пожар в научном центре 11:13
Опубликованы кадры с места ликвидации боевика в Дагестане 11:00
"Анжи" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 10:58
Южная Корея увеличила расходы на оборону 10:52
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово 10:12
Уральские ученые разработали порошок для очистки воды и воздуха 10:03
В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина 09:21
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте 08:45
Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при 08:31
Австралиец помещен в тюрьму за жестокое убийство кенгуру 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 13:22
Рубрика: В мире

Правозащитники отказались от "Аквариуса" для спасения мигрантов

Текст: Александр Саможнев

Гуманитарные организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье" отказались от эксплуатации судна "Аквариус" для организации акций по спасению в море нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Euronews.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

"Европа не только не смогла обеспечить проведение поисково-спасательных операций, она также саботировала попытки других спасти жизнь. Конец судна "Аквариус" означает больше смертей в море", - считает руководитель организации "Врачи без границ" Нельке Мандерс.

В Дании мигрантов вышлют на необитаемый остров

Итальянские власти обвинили НПО в том, что их самовольные действия провоцируют нелегальную миграцию, контрабанду и торговлю людьми и подрывают усилия Евросоюза по стабилизации ситуации.

Между тем уже нескольких месяцев "Аквариус" не может выйти в море из-за отсутствия лицензии, в которой ему отказали власти Гибралтара и Панамы. Кроме того, в Италии против судовладельцев завели уголовное дело о незаконном сбросе мусора в портах. Речь, в том числе, идет о медицинских принадлежностях, которые могли быть заражены менингитом и ВИЧ, утверждает прокуратура.

Фото: REUTERS
Власти ФРГ запустили "новогоднюю" акцию для поощрения отъезда мигрантов

Напомним, "Аквариус" выходил в море с февраля 2016 года наравне с другими судами неправительственных организаций. По некоторым данным, моряки помогли спастись и перебраться в Европу тридцати тысячам человек из африканских стран. Активность НПО снизилась после достижения соглашения по миграции с Турцией и Ливией, а также после отказа Италии принимать суда с беженцами.

В мире Европа Беженцы в Европе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ: Орудия на задержанных украинских кораблях были расчехлены
МИД Германии не поддержит новые санкции в отношении РФ
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес
Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС
NASA впервые записало шум марсианского ветра