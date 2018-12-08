Правозащитники отказались от "Аквариуса" для спасения мигрантов

Гуманитарные организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье" отказались от эксплуатации судна "Аквариус" для организации акций по спасению в море нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Euronews .

"Европа не только не смогла обеспечить проведение поисково-спасательных операций, она также саботировала попытки других спасти жизнь. Конец судна "Аквариус" означает больше смертей в море", - считает руководитель организации "Врачи без границ" Нельке Мандерс.

Итальянские власти обвинили НПО в том, что их самовольные действия провоцируют нелегальную миграцию, контрабанду и торговлю людьми и подрывают усилия Евросоюза по стабилизации ситуации.

Между тем уже нескольких месяцев "Аквариус" не может выйти в море из-за отсутствия лицензии, в которой ему отказали власти Гибралтара и Панамы. Кроме того, в Италии против судовладельцев завели уголовное дело о незаконном сбросе мусора в портах. Речь, в том числе, идет о медицинских принадлежностях, которые могли быть заражены менингитом и ВИЧ, утверждает прокуратура.

Напомним, "Аквариус" выходил в море с февраля 2016 года наравне с другими судами неправительственных организаций. По некоторым данным, моряки помогли спастись и перебраться в Европу тридцати тысячам человек из африканских стран. Активность НПО снизилась после достижения соглашения по миграции с Турцией и Ливией, а также после отказа Италии принимать суда с беженцами.